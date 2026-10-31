Появились результаты голосования за "Золотой мяч": на сколько Кейн опередил Мбаппе
Французское издание L'Équipe обнародовало результаты голосования за "Золотой мяч"-2026. Победитель, нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, опередил ближайшего преследователя Килиана Мбаппе всего на 28 очков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на L'Équipe.
Кейн опередил Мбаппе с минимальным отрывом
По итогам голосования Гарри Кейн набрал 1055 очков. Второе место занял форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, в активе которого 1027 баллов.
Как отмечает L'Équipe, разница в 28 очков между победителем и серебряным призером стала одной из самых маленьких в истории голосования за награду.
Третью позицию занял представитель "Барселоны" Ламин Ямал с 881 баллом. В первую пятерку также вошли партнер Ямаля по "Барсе" и сборной Испании Родри (726) и Лионель Месси (612).
Топ-10 голосования за "Золотой мяч"-2026:
- Гарри Кейн – 1055 очков;
- Килиан Мбаппе – 1027;
- Ламин Ямал – 881;
- Родри – 726;
- Лионель Месси – 612;
- Хвича Кварацхелия – 541;
- Усман Дембеле – 418;
- Эрлинг Голланд – 378;
- Майкл Олисе – 296;
- Фабиан Руис – 201.
Как проголосовал украинский журналист
Украину в голосовании за "Золотой мяч" представлял журналист Игорь Линник. Его выбор значительно отличался от итогового рейтинга.
На первое место украинец поставил полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса, который в общем голосовании занял десятую позицию. Гарри Кейн оказался только на девятом месте в списке Линника, а Килиан Мбаппе вообще не попал в его первую десятку.
Статистика Кейна и другие лауреаты премии
В сезоне 2025/26 Гарри Кейн забил 73 гола и отдал восемь результативных передач в 65 матчах за "Баварию" и сборную Англии. В составе мюнхенского клуба нападающий стал чемпионом Германии и выиграл национальный Кубок.
В то же время, среди номинантов были девять футболистов ПСЖ - действующего победителя Лиги чемпионов. Также Кейн опередил в голосовании шестерых представителей сборной Испании, ставшей чемпионом мира.
В женской номинации "Золотой мяч" в третий раз в карьере завоевала Алексия Путельяс. Ранее испанская футболистка получала награду в 2021 и 2022 годах.
Лучшими молодыми футболистами и футболистками признали представителей Испании и "Барселоны" - Ламина Ямаля и Вики Лопес соответственно.
Ранее мы рассказывали, что Гарри Кейн стал первым англичанином, выигравшим "Золотой мяч" за последние 25 лет.