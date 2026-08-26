"Атлетіко" жорстко відповів "Барселоні" щодо трансферу Хуліана Альвареса

"Атлетіко" Мадрид виступив із жорсткою заявою щодо ситуації навколо аргентинського нападника Хуліана Альвареса. У клубі запевнили, що не збираються продавати футболіста "Барселоні" та назвали себе головною постраждалою стороною конфлікту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на заяву мадридського клубу у своєму блозі для видання Marca .

"Атлетіко" не продасть Альвареса "Барселоні"

Ситуація навколо майбутнього Хуліана Альвареса загострилася після чергової заяви президента Барселони Жоана Лапорти. Він підтвердив, що каталонський клуб зберігає інтерес до аргентинця та готовий придбати його, якщо "Атлетіко" погодиться на трансфер.

У відповідь мадридський клуб дав зрозуміти, що не розглядає такий сценарій.

"Є 0% ймовірності продати його "Барселоні". Ця ситуація не про гроші, а про гідність", – заявили в "Атлетіко".

У мадридському клубі також наголосили, що вважають себе головною жертвою історії навколо Альвареса. За словами представників "Атлетіко", команда зазнала економічної та репутаційної шкоди.

Клуб звинувачує оточення гравця та "Барселону"

В "Атлетіко" переконані, що навколо футболіста була створена кампанія, яка супроводжується "багатьма неправдами та напівправдами". У клубі вважають, що через тиск із боку оточення Альвареса та "Барселони" ситуація негативно вплинула як на самого гравця, так і на мадридську команду.

Раніше "Атлетіко" також повідомив про намір захищати свої інтереси перед ФІФА та Королівською іспанською футбольною федерацією. Мадридці збираються додати до матеріалів справи докази та наслідки, які, на їхню думку, спричинили дії представників Альвареса та "Барселони".

Альварес пропустив тренування

Скандал отримав новий розвиток у середу, 26 серпня. Альварес не взяв участі у тренуванні "Атлетіко". У клубі пояснили його відсутність нездужанням після поганого самопочуття вночі.

Це сталося через кілька днів після матчу першого туру Ла Ліги проти "Вільярреала", який завершився нічиєю 2:2. Альварес вийшов на поле лише на 66-й хвилині, а частина вболівальників зустріла аргентинця свистом.

Яке майбутнє чекає на Альвареса

За інформацією іспанських ЗМІ, наразі "Барселона" залишається головним бажаним для самого футболіста варіантом, однак "Атлетіко" категорично відмовляється вести з каталонцями переговори.

Одним із можливих альтернативних напрямків називають лондонський "Арсенал". Якщо ж домовитися про трансфер до іншого клубу не вдасться, Альварес залишиться в Мадриді на сезон-2026/27.

Сам "Атлетіко" наразі займає максимально жорстку позицію: трансфер Альвареса до "Барселони" мадридський клуб вважає неможливим.