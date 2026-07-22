"Поводить себе відповідно": промоутер оцінив жест Усика

Керівник промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян висловив підтримку Олександру Усику в його рішенні скласти повноваження абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Про це Фаніян розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Що сказав Ігор Фаніян

На думку промоутера, вчинок Усика шляхетний, оскільки дозволяє іншим боксерам, які чекали на свій шанс, нарешті поборотися за титул.

"Я думаю, Олександр правильно зробив, що звільнив титули і дав можливість іншим боксерам, хлопцям, які вже давно стоять у черзі, за них боксувати. Усик це легенда вже не лише українського але і світового боксу, і він справді поводить себе відповідно до такої характеристики – як в рингу, так і поза ним", – розповів Фаніян.

На думку Фаніяна, найкращим кандидатом на статус останнього суперника Усика у кар'єрі буде американець Деонтей Вайлдер.

"Олександр, як він і казав, має провести свій останній бій з Деонтеєм Вайлдером, заробить грошей, і може сміливо йти на пенсію, займатись своїми справами", – сказав промоутер.

Кар'єра Олександра Усика

У 2018 році Усик став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, після чого перейшов до надважкої вагової категорії. Здобувши перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою, він отримав право зустрітися із Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO та IBF.

25 вересня 2021 року Усик здобув перемогу над Джошуа та став чемпыоном свыту у трьох версіях у надважкій вазі. Наступного літа Усик провів реванш із Джошуа та захистив титули.

Далі Усик зустрівся із Даніелем Дюбуа і захистив свої титули. Наступним став поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Здобувши перемогу над британцем, Усик об'єднав усі пояси і став абсолютним чемпіоном світу.

Після цього Усик ще по одному разу боксував із Дюбуа та Ф'юрі, а останній бій станом на сьогодні провів 23 травня, вигравши у нідерландця Ріко Верховена в 11-му раунді.