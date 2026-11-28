Український боксер Даніель Лапін повернеться на професійний ринг після першої поразки в кар'єрі. 19 грудня у Львові він зустрінеться з італійцем Ніколою Чіріані. Поєдинок стане співголовною подією турніру Rising Stars III: Constellation, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хто стане суперником Лапіна

Наступним опонентом 29-річного українця буде італієць Нікола Чіріані.

На професійному рингу він провів 24 поєдинки, здобувши 19 перемог, чотири рази поступившись суперникам та один бій завершивши внічию.

При цьому 12 із 19 перемог італієць здобув нокаутом.

Чіріані також має досвід титульних поєдинків на національному рівні. Раніше він ставав чемпіоном Італії у двох вагових категоріях.

Для Лапіна зустріч стане можливістю повернутися на переможний шлях після невдачі в попередньому поєдинку.

Перше повернення після поразки

Востаннє Даніель виходив на ринг у травні 2026 року.

Тоді українець боксував проти француза Бенжамена Мендеса Тані в андеркарді поєдинку Олександра Усика з Ріко Верховеном, який відбувся в єгипетській Гізі.

Лапін зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, перервавши серію з 13 перемог поспіль.

Раніше український боксер володів титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International.

Наразі його професійний рекорд становить 13 перемог, п'ять із яких нокаутом, та одну поразку.

Майбутній поєдинок стане для українця першим за сім місяців.

Де і коли відбудеться бій

Зустріч Лапіна та Чіріані запланована на 19 грудня 2026 року.

Поєдинок пройде на арені Emily Resort у Львові в межах вечора професійного боксу Rising Stars III: Constellation.

Організатором турніру виступить промоутерська компанія Usyk17 Promotions.

Бій Лапіна стане другою за значущістю подією вечора.

Головним поєдинком шоу буде виступ українського олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (3-0, 2 КО), який володіє титулом WBO Gold International у напівважкій вазі.

Де дивитися: пряму трансляцію турніру в Україні ексклюзивно покаже "Київстар ТБ". Міжнародний показ забезпечить платформа DAZN.