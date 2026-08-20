Камбек все ближче: Ломаченко провів спаринг з 24-річним проспектом

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активну підготовку до повернення у професійний ринг. Цього разу він провів спаринг із перспективним боксером з Пуерто-Рико.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Джейкоба Гомеса.

Спільне тренування з пуерториканським проспектом

Світлиною після спільної роботи в рингу поділився 24-річний пуерториканський боксер другої напівлегкої ваги Джейкоб Гомес (14-1-1, 8 КО). Молодий боксер висловив захоплення можливістю попрацювати з українським майстром.

"Ділити ринг з одним із найкращих - це завжди привілей. Вчитися у людей, які досягли того, до чого сам прагнеш. Вдячний за цю можливість", - написав Гомес під дописом.

Плани на повернення та ймовірний суперник

Опубліковані кадри свідчать про те, що 37-річний український боксер підтримує високу фізичну форму та готовий перервати тривалу паузу.

Очікується, що свій наступний поєдинок українець проведе вже в листопаді 2026-го року. Потенційним суперником Ломаченка називають філіппінця Чарлі Суареса, який є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Останній бій Ломаченко провів у травні 2024-го року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу за версією IBF.