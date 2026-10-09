"Волинь" підсилилася американцем: він уже виступав за клуби Суперліги

БК "Волинь" офіційно оголосив про підписання контракту з американським розігруючим Брекстоном Лавінгсом. Новачок добре знайомий українським вболівальникам за своїми попередніми виступами у вітчизняній першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram луцького клубу .

Знайоме обличчя в Суперлізі

27-річний Лавінгс має за плечима солідний досвід виступів в Україні. У сезоні-2024/25 американський захисник захищав кольори "Кривбаса", а минулу кампанію провів у складі "Запоріжжя".

Виступаючи за запорізький клуб, легіонер демонстрував дуже якісну та результативну гру, набираючи в середньому 13.9 очка, 4.2 передачі та 3.2 підбирання за матч.

Тепер розігруючий покликаний додати креативу та стабільності у гру луцької команди.

"Волинь" на старті сезону

Луцький колектив провів два матчі на старті чемпіонату: здобув перемогу над "Харківськими Соколами" та поступився "Київ-Баскету".

А вже 10 жовтня на "Волинь" очікує складний виїзний поєдинок проти "Рівного".