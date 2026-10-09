rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 09 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол "Волинь" підсилилася американцем: він уже виступав за клуби Суперліги
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 09 жовтня 2026 · 14:22

"Волинь" підсилилася американцем: він уже виступав за клуби Суперліги

Брекстон Лавінгс повертається в чемпіонат України
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Волинь" підсилилася американцем: він уже виступав за клуби Суперліги
Брекстон Лавінгс у складі "Запоріжжя" (фото: БК "Запоріжжя")
Add as a preferred source on Google

БК "Волинь" офіційно оголосив про підписання контракту з американським розігруючим Брекстоном Лавінгсом. Новачок добре знайомий українським вболівальникам за своїми попередніми виступами у вітчизняній першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram луцького клубу.

Знайоме обличчя в Суперлізі

27-річний Лавінгс має за плечима солідний досвід виступів в Україні. У сезоні-2024/25 американський захисник захищав кольори "Кривбаса", а минулу кампанію провів у складі "Запоріжжя".

Виступаючи за запорізький клуб, легіонер демонстрував дуже якісну та результативну гру, набираючи в середньому 13.9 очка, 4.2 передачі та 3.2 підбирання за матч.

Тепер розігруючий покликаний додати креативу та стабільності у гру луцької команди.

&quot;Волинь&quot; підсилилася американцем: він уже виступав за клуби Суперліги

"Волинь" на старті сезону

Луцький колектив провів два матчі на старті чемпіонату: здобув перемогу над "Харківськими Соколами" та поступився "Київ-Баскету".

А вже 10 жовтня на "Волинь" очікує складний виїзний поєдинок проти "Рівного".

Раніше ми розповіли, як лідер баскетбольного "Дніпра" після важкої перемоги несподівано вирішив продати авто за копійки.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України волинь
Головні матчі
УПЛ 9 жовтня 15:30
Верес - : - Шахтар
Бундесліга 9 жовтня 21:30
Борусія Дортмунд - : - Вердер
Ла Ліга 9 жовтня 22:00
Малага - : - Еспаньйол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
УПЛ повертається після паузи збірних: "Динамо" – "Карпати" та всі матчі 8-го туру УПЛ повертається після паузи збірних: "Динамо" – "Карпати" та всі матчі 8-го туру Пропустив половину сезону: провідний велогонщик України відбув дискваліфікацію Пропустив половину сезону: провідний велогонщик України відбув дискваліфікацію Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор