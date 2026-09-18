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Баскетбол 18 вересня 2026 · 17:25

Скандал в Іспанії: "Басконія" збирається попрощатися з Ленем одразу після підписання

33-річний український центровий зазнав ушкодження вже на першому тренуванні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандал в Іспанії: "Басконія" збирається попрощатися з Ленем одразу після підписання
Олексій Лень (фото: Getty Images)
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Іспанський баскетбольний клуб "Басконія" розглядає можливість достроково припинити співпрацю з українським центровим Олексієм Ленем. Причиною такого рішення стали раптові проблеми зі здоров'ям, які виникли у 33-річного баскетболіста одразу після прибуття до команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання El Correo.

Що трапилося з Ленем

Український бігмен не потрапив до заявки іспанського клубу на майбутні матчі Суперкубка проти "Ховентуда". За інформацією джерел, Лень відчув дискомфорт та травмувався під час свого першого ж тренування у складі басків.

Керівництво "Басконії" уклало дворічний контракт із досвідченим центровим цього літа, розраховуючи підсилити передню лінію. Однак ушкодження гравця на першому ж занятті змусило босів клубу переглянути свої плани та оцінити доцільність розірвання угоди.

Головний тренер команди Паоло Гальбіаті підтвердив, що український баскетболіст не полетів із командою у Бадалону, проте утримався від детальних медичних коментарів щодо термінів відновлення гравця.

Кадрова криза перед стартом Євроліги

Ситуація з Ленем суттєво ускладнила становище "Басконії" перед початком офіційного сезону. У розпорядженні тренерського штабу залишився лише один номінальний центровий – Кеннет Фарід, що змушує менеджмент терміново шукати нові варіанти на трансферному ринку.

Вже наступного тижня на баскський клуб чекає старт у Євролізі поєдинком проти грецького "Олімпіакоса" (24 вересня), після чого розпочнеться новий розіграш іспанської Ліги ACB.

Раніше ми повідомили, що захисник збірної України визначився з новим клубом.

Теги: Баскетбол Евролига Чемпіонат Іспанії Алексей Лень
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