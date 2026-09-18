Скандал в Іспанії: "Басконія" збирається попрощатися з Ленем одразу після підписання

Іспанський баскетбольний клуб "Басконія" розглядає можливість достроково припинити співпрацю з українським центровим Олексієм Ленем. Причиною такого рішення стали раптові проблеми зі здоров'ям, які виникли у 33-річного баскетболіста одразу після прибуття до команди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання El Correo.
Український бігмен не потрапив до заявки іспанського клубу на майбутні матчі Суперкубка проти "Ховентуда". За інформацією джерел, Лень відчув дискомфорт та травмувався під час свого першого ж тренування у складі басків.
Керівництво "Басконії" уклало дворічний контракт із досвідченим центровим цього літа, розраховуючи підсилити передню лінію. Однак ушкодження гравця на першому ж занятті змусило босів клубу переглянути свої плани та оцінити доцільність розірвання угоди.
Головний тренер команди Паоло Гальбіаті підтвердив, що український баскетболіст не полетів із командою у Бадалону, проте утримався від детальних медичних коментарів щодо термінів відновлення гравця.
Ситуація з Ленем суттєво ускладнила становище "Басконії" перед початком офіційного сезону. У розпорядженні тренерського штабу залишився лише один номінальний центровий – Кеннет Фарід, що змушує менеджмент терміново шукати нові варіанти на трансферному ринку.
Вже наступного тижня на баскський клуб чекає старт у Євролізі поєдинком проти грецького "Олімпіакоса" (24 вересня), після чого розпочнеться новий розіграш іспанської Ліги ACB.
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