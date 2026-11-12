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Баскетбол 12 листопада 2026 · 11:10

Новицький влаштував феєрію в Кубку Європи ФІБА проти "Жирони"

Український центровий став найрезультативнішим гравцем матчу, однак його команда зазнала четвертої поспіль поразки в турнірі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новицький влаштував феєрію в Кубку Європи ФІБА проти "Жирони"
Новицький видав найрезультативніший матч сезону (Фото: rostiknovitskyi, Instagram)

Український баскетболіст Ростислав Новицький провів результативний матч за бухарестське "Динамо" в Кубку Європи ФІБА. У поєдинку шостого туру проти іспанської "Жирони" центровий набрав 24 очки та став найрезультативнішим гравцем зустрічі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетболу України.

Кубок Європи ФІБА. Груповий етап, 6-й тур

"Динамо" Бухарест - "Жирона" - 84:92 (17:29, 20:21, 23:15, 24:27).

Новицький набрав 24 очки та став найрезультативнішим у матчі

"Динамо" Бухарест невдало розпочало зустріч із "Жироною": іспанська команда оформила ривок із семи очок поспіль і вже в першій чверті захопила перевагу.

Протягом матчу господарі жодного разу не виходили вперед, а гості здебільшого контролювали гру та утримували двозначну різницю в рахунку. У підсумку "Жирона" здобула перемогу - 92:84.

Попри поразку команди, головним героєм "Динамо" став український центровий Ростислав Новицький. Він провів на майданчику 25 хвилин і набрав 24 очки, ставши найрезультативнішим баскетболістом зустрічі.

Українець продемонстрував високу ефективність у кидках: реалізував усі сім двоочкових спроб, влучив єдиний триочковий та набрав сім очок із дев'яти штрафних. Також на його рахунку чотири підбирання.

Новицький встановив особистий рекорд результативності сезону

24 очки стали найкращим показником Ростислава Новицького в поточному сезоні за бухарестське "Динамо". До цього найбільше українець набирав у чемпіонаті Румунії - 17 очок у матчі проти "Сібіу". Тоді його команда також поступилася, програвши з рахунком 92:100.

Для "Динамо" поразка від "Жирони" стала п'ятою в шести матчах групового етапу Кубка Європи ФІБА та четвертою поспіль. Єдину перемогу в турнірі бухарестці здобули у другому турі, коли обіграли "Солнокі Олай".

Коли Новицький зіграє наступний матч

Наступний поєдинок у Кубку Європи ФІБА "Динамо" проведе на виїзді проти "Солнокі Олай". Зустріч запланована на середу, 18 листопада, початок - о 19:00 за київським часом.

Перед цим бухарестська команда зіграє у чемпіонаті Румунії проти "Вилчі". Матч відбудеться в неділю, 15 листопада.

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Теги: Баскетбол
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