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Баскетбол 24 липня 2026 · 16:59

Фальстарт року: "Маямі" випадково анонсував пресконференцію Леброна

У клубі пояснили курйозну публікацію підготовкою до можливого підписання зіркового гравця
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фальстарт року: "Маямі" випадково анонсував пресконференцію Леброна
Леброн Джеймс досі обирає свій наступний клуб (Фото: kingjames, Instagram)

Курйозна помилка в осцмережах "Маямі Хіт" сколихнула баскетбольний світ. Клуб НБА випадково опублікував на своєму YouTube-каналі посилання про підписання Леброна Джеймса.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву представника клубу для ESPN.

Реакція клубу

В "Маямі Хіт" пояснили, що медіавідділ завчасно готував заготовки матеріалів на випадок потенційного переходу зірки, проте одне із посилань випадково потрапило у відкритий доступ. Допис швидко видалили.

Наразі Леброн Джеймс уперше з 2018-го року перебуває у статусі необмежено вільного агента та продовжує зважувати варіанти для продовження кар'єри перед своїм 24-м сезоном у НБА.

"Маямі Хіт" наразі входить до переліку з чотирьох клубів, які вважаються головними претендентами на 4-разового чемпіона. Також в списку є "Клівленд Кавальєрс", "Філадельфія Севенті Сіксерс" та "Голден Стейт Ворріорз". Саме "воїни" поки що вважаються головними претендентами на Леброна.

Мрії про супертріо

Агент баскетболіста Річ Пол наголосив, що його клієнт поки не ухвалив остаточного рішення і точні терміни оголошення вибору невідомі.

Водночас президент "Хіт" Пет Райлі вже заявив, що він разом із новоприбулою суперзіркою Яннісом Адетокумбо з радістю привітають Леброна в разі його повернення до Флориди.

Зазначимо, що у складі "Маямі" Джеймс раніше провів чотири сезони, здобувши два чемпіонські персні НБА.

Раніше ми повідомляли, що "Даллас" ухвалив жорстке рішення щодо Кайрі Ірвінга.

Теги: Баскетбол НБА Леброн Джеймс
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