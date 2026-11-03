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Баскетбол 03 листопада 2026 · 10:25

"Будівельник" хоче грати в Європі, але є дві серйозні перешкоди: президент клубу назвав їх

Богдан Гулямов пояснив, чому для успішних виступів на євроарені команді потрібні безпечна логістика та сильна конкуренція в національному чемпіонаті
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Будівельник" хоче грати в Європі, але є дві серйозні перешкоди: президент клубу назвав їх
Жіноча команда "Будівельника" (фото: БК "Будівельник")

Президент "Будівельника" Богдан Гулямов розповів про єврокубкові амбіції клубу та умови, необхідні для повноцінної конкуренції на міжнародному рівні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу "Будівельника".

За словами функціонера, серед головних перешкод залишаються безпекова ситуація в Україні та недостатньо сильна конкуренція в національному чемпіонаті. Водночас у клубі не приховують прагнення представляти український баскетбол на найвищому рівні.

Війна та логістика ускладнюють єврокубкові амбіції

Гулямов наголосив, що бажання грати на європейській арені є, однак війна створює серйозні організаційні проблеми. Зокрема, команда не може проводити домашні матчі в Україні, а кожен виїзд супроводжується додатковими ризиками.

"Я б не сказав, що жалкую. Але така амбіція точно є, і Віталій Черній дуже вірно сказав перед сезоном, що це питання логістики та безпеки. Війна триває, вдома ми грати не можемо. Росіяни постійно обстрілюють дороги, тож потенційно кожен виїзд – це ризик. Це стрес, це постійна втома від дороги і зрештою – гра без вболівальників", – пояснив президент "Будівельника".

"Грати, щоб просто брати участь, це не про "Будівельник"

Ще однією важливою умовою для успішних виступів у Європі Гулямов назвав рівень внутрішньої конкуренції. Президент клубу подякував усім учасникам жіночої Суперліги та Федерації баскетболу України за те, що національний чемпіонат продовжує існувати попри війну.

Водночас він наголосив, що для розвитку команди потрібна сильна опозиція, а амбіції "Будівельника" значно вищі за просту участь у змаганнях.

"Але грати, щоб просто брати участь, це не про "Будівельник". Цей клуб – найбільший бренд в історії українського баскетболу. Жінки чи чоловіки – ми маємо бути найкращими", – заявив Богдан Гулямов.

Раніше президент "Будівельника" висловився про долю чоловічої команди столичного клубу.

Теги: Баскетбол
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