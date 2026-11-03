"Будівельник" хоче грати в Європі, але є дві серйозні перешкоди: президент клубу назвав їх

Президент "Будівельника" Богдан Гулямов розповів про єврокубкові амбіції клубу та умови, необхідні для повноцінної конкуренції на міжнародному рівні.

За словами функціонера, серед головних перешкод залишаються безпекова ситуація в Україні та недостатньо сильна конкуренція в національному чемпіонаті. Водночас у клубі не приховують прагнення представляти український баскетбол на найвищому рівні.

Війна та логістика ускладнюють єврокубкові амбіції

Гулямов наголосив, що бажання грати на європейській арені є, однак війна створює серйозні організаційні проблеми. Зокрема, команда не може проводити домашні матчі в Україні, а кожен виїзд супроводжується додатковими ризиками.

"Я б не сказав, що жалкую. Але така амбіція точно є, і Віталій Черній дуже вірно сказав перед сезоном, що це питання логістики та безпеки. Війна триває, вдома ми грати не можемо. Росіяни постійно обстрілюють дороги, тож потенційно кожен виїзд – це ризик. Це стрес, це постійна втома від дороги і зрештою – гра без вболівальників", – пояснив президент "Будівельника".

"Грати, щоб просто брати участь, це не про "Будівельник"

Ще однією важливою умовою для успішних виступів у Європі Гулямов назвав рівень внутрішньої конкуренції. Президент клубу подякував усім учасникам жіночої Суперліги та Федерації баскетболу України за те, що національний чемпіонат продовжує існувати попри війну.

Водночас він наголосив, що для розвитку команди потрібна сильна опозиція, а амбіції "Будівельника" значно вищі за просту участь у змаганнях.

"Але грати, щоб просто брати участь, це не про "Будівельник". Цей клуб – найбільший бренд в історії українського баскетболу. Жінки чи чоловіки – ми маємо бути найкращими", – заявив Богдан Гулямов.