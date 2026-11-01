"Это катастрофа": решение суда по России создало скандальный тупик в мировом хоккее

Жесткая позиция Германии

Глава правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц заявил, что позиция страны остается непоколебимой: Германия против возвращения российских команд на турниры. По его словам, вердикт CAS от 30 октября обязывает IIHF обеспечить участие РФ в сезоне-2026/2027, что создает колоссальные проблемы для Германии как хозяйки мужского ЧМ-2027 в Дюссельдорфе и Мангейме.

"Это решение кардинально меняет ситуацию по ЧМ-2027. Допуск России влечет за собой для нас значительные последствия в сфере безопасности, политики и экономики. Мы анализируем это решение совместно с IIHF", - подчеркнул Лутц.

Международная федерация хоккея также придерживается мнения, что отстранение россиян было необходимо для защиты безопасности участников и целостности соревнований.

Выгонят ли Украину ради России

Экс-звезда немецкого хоккея и функционер DEB Штефан Усторф назвал вердикт суда в Лозанне настоящей "катастрофой". Поскольку состав участников чемпионата мира уже сформирован, решение CAS заставляет либо расширять турнир до 17 команд, либо лишать места один из пробившихся в элиту коллективов – в частности Украину.

"Это значит выгнать Украину ради России. Я не могу требовать от этих двух стран, чтобы они играли друг против друга в хоккей и делали вид, что ничего не произошло. Эта ситуация неприемлема", - констатировал Усторф.

В то же время в российской федерации хоккея уже успели выразить восхищение решением CAS, заявив о подготовке команд к возвращению на международную арену.