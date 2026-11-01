"Це катастрофа": рішення суду щодо Росії створило скандальний тупик у світовому хокеї

Жорстка позиція Німеччини

Глава правління Німецького хокейного союзу (DEB) Франк Лутц заявив, що позиція країни залишається непохитною: Німеччина проти повернення російських команд на турніри. За його словами, вердикт CAS від 30 жовтня зобов'язує IIHF забезпечити участь РФ у сезоні-2026/2027, що створює колосальні проблеми для Німеччини як господарки чоловічого ЧС-2027 у Дюссельдорфі та Мангеймі.

"Це рішення кардинально змінює ситуацію щодо ЧС-2027. Допуск Росії тягне за собою для нас значні наслідки у сфері безпеки, політики та економіки. Ми аналізуємо це рішення спільно з IIHF", - наголосив Лутц.

Міжнародна федерація хокею також притримується думки, що відсторонення росіян було необхідним для захисту безпеки учасників і цілісності змагань.

Чи виженуть Україну заради Росії

Екс-зірка німецького хокею та функціонер DEB Штефан Усторф назвав вердикт суду в Лозанні справжньою "катастрофою". Оскільки склад учасників чемпіонату світу вже сформований, рішення CAS змушує або розширювати турнір до 17 команд, або позбавляти місця один із колективів, що пробилися до еліти – зокрема Україну.

"Це означає вигнати Україну ради Росії. Я не можу вимагати від цих двох країн, щоб вони грали одна проти одної в хокей і вдавали, ніби нічого не сталося. Ця ситуація неприйнятна", - констатував Усторф.

Водночас у російській федерації хокею вже встигли висловити захоплення рішенням CAS, заявивши про підготовку команд до повернення на міжнародну арену.