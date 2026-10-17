"Колорадо" разгромил "Питтсбург", а "Бостон" одержал волевую победу: результаты НХЛ

В ночь на 17 октября в НХЛ состоялись два матча с участием "Колорадо", "Питтсбурга", "Бостона" и "Анагайма". "Эвеланш" победили 5:2, а "Брюинз" отыгрались с 0:2.

Маккиннон помог "Колорадо"

"Колорадо Эвеланш" победили "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:2. Гости активно начали встречу и благодаря шайбам Евгения Малкина и Брайана Раста повели 2:0 уже на старте первого периода.

Однако "Колорадо" быстро сократил отставание, а в начале второй двадцатиминутки Артуре Лехконен сравнял счет. Впоследствии Габриэль Ландеског вывел хозяев вперед, а Ти Джей Гьюз забросил свою первую шайбу в НХЛ. Точку в матче поставил Нейтан Маккиннон.

"Колорадо Эвеланш" - "Питтсбург Пингвинз" - 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

"Бостон" отыгрался и продолжил победную серию

"Бостон Брюинз" на выезде победили "Анахайм Дакс", хотя в конце первого периода уступали две шайбы. Тим Воше и Бекетт Сеннеке обеспечили хозяевам преимущество 2:0, но во втором периоде Фредерик Брюне забросил свою первую шайбу в карьере НХЛ и вернул Бостон в игру.

В начале третьего периода Давид Пастрняк сравнял счет, а затем Элиас Линдгольм вывел гостей вперед. Окончательный результат установил Мэттью Пойтрас.

"Брюинз" реализовали три из четырех большинств, тогда как "Анахайм" не использовал ни одного из пяти шансов в численном преимуществе.

"Анахайм Дакс" - "Бостон Брюинз" - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)