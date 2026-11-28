Украинская биатлонистка Александра Меркушина после одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти эмоционально высказалась об атмосфере в команде. Спортсменка со слезами на глазах рассказала о постоянных унижениях и желаниях просто спокойно работать и добиваться результатов.

Меркушина заявила о многолетних унижениях

В интервью "Суспільне Спорт" биатлонистка призналась, что сталкивается с негативным отношением к своим результатам еще с юношеского возраста. По ее словам, ситуация повторялась с разными тренерами.

"Почему я постоянно должна проходить через кучу унижений, с одними тренерами, с другими тренерами и с третьими тренерами? Просто начиная с моего юношеского возраста, я не знаю, это зависть или еще что-то, почему-то постоянно всегда пытаются унижать мои результаты. Говорить о том, что я недостойна. Рассказывать какие-то гадости, что Меркушины – это зло из всех зол и худшей семьи в Украине нет", – сказала спортсменка.

Биатлонистка готова перейти на Кубок IBU

Меркушина также подчеркнула, что нынешняя атмосфера в команде не позволяет ей сосредоточиться исключительно на спортивной работе. Она заявила о готовности выступать на более низком уровне, если это поможет избежать внутренних конфликтов.

"Я просто сейчас работаю в какой-то нездоровой атмосфере. И если мне сейчас скажут поехать на IBU вместе с семьей, я это сделаю. Потому что я просто хочу работать, бегать, достигать результатов. Я здесь не для того, чтобы участвовать в каких-то драмах или бороться за место в команде. Я здесь для того, чтобы работать. Дайте мне просто работать спокойно", – заявила Александра.