Все решится в паре: Свитолина сенсационно уступила на Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг 2026. 1/4 финала

Украина – Бельгия – 1:1

Элина Свитолина – Грит Миннен – 7:6, 4:6, 4:6

Как сложилась напряженная игра

Свитолина встречалась с бельгийкой Грет Миннен, которая занимает 217-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Теннисистки сыграли между собой впервые.

Бельгийка активно начала матч и повела 3:0. Свитолина постепенно сократила отставание и сравняла счет, после чего вышла вперед – 5:4. Миннен сумела перевести партию на тайбрейк, но там украинка оказалась сильнее и забрала сет – 7:6.

Во второй партии Миннен снова первой сделала брейк и повела 2:0. В дальнейшем соперницы обменивались геймами, но бельгийка сумела удержать преимущество и завершила сет в свою пользу – 6:4.

В решающей партии теннисистки долго шли ровно. После счета 4:4 Миннен выиграла два гейма подряд и закрыла сет со счетом 6:4.

Матч длился 2 часа 10 минут.

Последствия поражения для сборной Украины

Счет в противостоянии Украины и Бельгии стал ничейным - 1:1, ведь раньше Ангелина Калинина одержала победу в своем матче. Из-за поражения Свитолиной украинская команда не смогла завершить противостояние досрочно.

Судьба путевки в следующий этап теперь определится в решающем парном матче. За сборную Украины на корт должны выйти Людмила Киченок и Ангелина Калинина.