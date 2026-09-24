rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Інше
Головна Теніс Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг
Теніс 24 вересня 2026, 10:52

Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Еліна Світоліна (фото: ФТУ)
Поділитися:

Еліна Світоліна драматично поступилася у чвертьфінальному протистоянні Кубка Біллі Джин Кінг проти Бельгії. Перша ракетка України провела на корті понад дві години, але не змогла достроково принести збірній перемогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Україна – Бельгія – 1:1

Еліна Світоліна – Гріт Міннен – 7:6, 4:6, 4:6

Як склалася напружена гра

Світоліна зустрічалася з бельгійкою Грет Міннен, яка посідає 217-ту сходинку в світовому рейтингу WTA. Тенісистки зіграли між собою вперше.

Бельгійка активно розпочала матч і повела 3:0. Світоліна поступово скоротила відставання та зрівняла рахунок, після чого вийшла вперед – 5:4. Міннен зуміла перевести партію на тайбрейк, але там українка виявилася сильнішою та забрала сет – 7:6.

У другій партії Міннен знову першою зробила брейк та повела 2:0. Надалі суперниці обмінювалися геймами, але бельгійка зуміла втримати перевагу та завершила сет на свою користь – 6:4.

У вирішальній партії тенісистки тривалий час йшли рівно. Після рахунку 4:4 Міннен виграла два гейми поспіль і закрила сет з рахунком 6:4.

Матч тривав 2 години 10 хвилин.

Наслідки поразки для збірної України

Рахунок у протистоянні України та Бельгії став нічийним – 1:1, адже раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу у своєму матчі. Через поразку Світоліної українська команда не змогла завершити протистояння достроково.

Доля путівки до наступного етапу тепер визначиться у вирішальному парному матчі. За збірну України на корт мають вийти Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна.

Раніше першим півфіналістом Кубка Біллі Джин Кінг стала Чехія, яка розбила Велику Британію.

Теніс Збірна України