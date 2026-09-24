Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Україна – Бельгія – 1:1

Еліна Світоліна – Гріт Міннен – 7:6, 4:6, 4:6

Як склалася напружена гра

Світоліна зустрічалася з бельгійкою Грет Міннен, яка посідає 217-ту сходинку в світовому рейтингу WTA. Тенісистки зіграли між собою вперше.

Бельгійка активно розпочала матч і повела 3:0. Світоліна поступово скоротила відставання та зрівняла рахунок, після чого вийшла вперед – 5:4. Міннен зуміла перевести партію на тайбрейк, але там українка виявилася сильнішою та забрала сет – 7:6.

У другій партії Міннен знову першою зробила брейк та повела 2:0. Надалі суперниці обмінювалися геймами, але бельгійка зуміла втримати перевагу та завершила сет на свою користь – 6:4.

У вирішальній партії тенісистки тривалий час йшли рівно. Після рахунку 4:4 Міннен виграла два гейми поспіль і закрила сет з рахунком 6:4.

Матч тривав 2 години 10 хвилин.

Наслідки поразки для збірної України

Рахунок у протистоянні України та Бельгії став нічийним – 1:1, адже раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу у своєму матчі. Через поразку Світоліної українська команда не змогла завершити протистояння достроково.

Доля путівки до наступного етапу тепер визначиться у вирішальному парному матчі. За збірну України на корт мають вийти Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна.