Травма, которая сломала сезон: Алькарас принял судьбоносное решение по возвращению на корт
Третья ракетка мира Карлос Алькарас наконец сделал решительный шаг, которого так долго ждал весь теннисный мир. Испанский суперталант, чей сезон безжалостно перечеркнула тяжелая травма запястья, официально вошел в заявку на августовский турнир серии Masters в Цинциннати.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Рискованный план испанца
23-летний теннисист не появлялся на кортах еще с апреля, когда травмировался на соревнованиях в Барселоне. Последствия оказались катастрофическими: испанец был вынужден пропустить Ролан Гаррос, где должен был защищать титул, и Уимблдон.
Возврат не будет мгновенным. Алькарас уже точно пропустит ближайший крупный турнир в Монреале в начале августа. А его появление в Цинциннате – ва-банк перед главной битвой года.
На американском корте Карлос не просто будет возвращать игровые кондиции, а попытаться доказать, что способен защитить звание действующего чемпиона на грядущем US Open. К слову, в Цинциннате испанец также является действующим обладателем трофея, который в прошлом году достался ему после неожиданного отказа Янника Синнера.
Диктатура Синнера
Пока Алькарас залечивал травму, его главный соперник – Синнер установил абсолютную диктатуру в туре.
Итальянец выиграл все пять турниров Masters 1000 в этом году и уверенно защитил титул на Уимблдоне. Теперь Синнер едет покорять турнир в Монреале в статусе безоговорочного фаворита.
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