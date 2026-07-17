Травма, яка зламала сезон: Алькарас ухвалив доленосне рішення щодо повернення на корт

Ризикований план іспанця

23-річний тенісист не з'являвся на кортах ще з квітня, коли травмувався на змаганнях у Барселоні. Наслідки виявилися катастрофічними: іспанець був змушений поспіль пропустити Ролан Гаррос, де мав захищати титул, та Вімблдон.

Повернення не буде миттєвим. Алькарас уже точно пропустить найближчий великий турнір у Монреалі, що пройде на початку серпня. А його поява у Цинциннаті – це ва-банк перед головною битвою року.

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На американському корті Карлос не просто повертатиме ігрові кондиції, а намагатиметься довести, що здатний захистити звання чинного чемпіона на прийдешньому US Open. До слова, у Цинциннаті іспанець також є чинним володарем трофея, який минулого року йому дістався після неочікуваної відмови Янніка Сіннера.

Диктатура Сіннера

Поки Алькарас заліковував травму, його головний суперник – Сіннер встановив абсолютну диктатуру в турі.

Італієць виграв усі п'ять турнірів Masters 1000 цього року та впевнено захистив титул на Вімблдоні. Тепер Сіннер їде підкорювати турнір у Монреалі в статусі беззаперечного фаворита.