Свитолина не спасла: Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг
Сборная Украины не сумела с первой попытки завоевать самый престижный трофей в командном женском теннисе – Кубок Билли Джин Кинг. Впервые в истории выйдя в финал, наша команда уступила в борьбе сборной Чехии.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.
Кубок Билли Джин Кинг. Финал
Украина – Чехия – 0:2
Элина Свитолина – Линда Носкова – 3:6, 6:7
Драматическое поражение Свитолиной
Свитолина вышла на корт после поражения Ангелины Калининой от Каролины Муховой, поэтому должна была одерживать победу, чтобы сохранить Украине шансы в финале.
Впрочем, одолеть Носкову украинка не смогла. Матч завершился поражением Свитолиной в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В первой партии Свитолина повела со счетом 3:1, однако Носкова сумела переломить ход сета и выиграла пять гейма подряд – 6:3. Вторая партия оказалась гораздо более напряженной. Теннисистки дошли до тай-брейка, где Свитолина отыграла двойной матч-бол. Однако чешка все же воспользовалась следующей возможностью и забрала сет – 7:6.
Чехия завоевала 12-й командный трофей
Чехия в 12-й раз в истории стала обладательницей командного трофея. В последний раз чешки выигрывали Кубок Билли Джин Кинг в 2018 году. Больше титулов в командном чемпионате мира имеет только сборная США – 18.
Для Украины этот финал стал историческим, ведь наша команда впервые вышла в решающий матч турнира.
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