Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал

Україна – Чехія – 0:2

Еліна Світоліна – Лінда Носкова – 3:6, 6:7

Драматична поразка Світоліної

Світоліна вийшла на корт після поразки Ангеліни Калініної від Кароліни Мухової, тому мала здобувати перемогу, щоб зберегти Україні шанси у фіналі.

Втім, здолати Носкову українка не змогла. Матч завершився поразкою Світоліної у двох сетах. Зустріч тривала 1 годину 33 хвилини.

У першій партії Світоліна повела з рахунком 3:1, однак Носкова зуміла переламати перебіг сету та виграла п'ять геймів поспіль – 6:3. Друга партія виявилася значно напруженішою. Тенісистки дійшли до тай-брейку, де Світоліна відіграла подвійний матч-бол. Однак чешка все ж скористалася наступною можливістю та забрала сет – 7:6.

Чехія здобула 12-й командний трофей

Чехія вдванадцяте в історії стала володаркою командного трофею. Востаннє чешки вигравали Кубок Біллі Джин Кінг у 2018 році. Більше титулів у командному чемпіонаті світу має лише збірна США – 18.

Для України цей фінал став історичним, адже наша команда вперше вийшла до вирішального матчу турніру.