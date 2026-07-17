Свитолина и еще шесть украинок сыграют на супертурнире в США
Семь украинских теннисисток примут участие в престижном турнире WTA 1000 в американском Цинциннате, который станет одним из ключевых этапов подготовки к заключительному Грендслему сезона – US Open.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Все украинки в основе
Элина Свитолина проведет уже десятый турнир в Цинциннате. Лучшим результатом первой ракетки Украины остается полуфинал 2015 года.
Марта Костюк в пятый раз сыграет в основной сетке американского "тысячника". Ее лучшее выступление – третий круг в 2022 году.
Даяна Ястремская примет участие в турнире в седьмой раз, уступая среди украинок только Свитолиний по количеству выступлений. Она проходила в третий круг в 2020 году.
Ангелина Калинина проведет четвёртый турнир в Цинциннате. Ее лучший результат – второй круг в 2023 году.
Юлия Стародубцева второй раз подряд сыграет в основной сетке. В прошлом году украинка завершила выступление уже после стартового матча.
Для Дарии Снигур и Александры Олейниковой это будет дебют на турнире. Ранее обе теннисистки не выступали здесь даже в квалификации.
Когда стартует турнир
Соревнования в Цинциннате пройдут с 13 по 23 августа. Перед ними теннисистки сыграют еще один турнир серии WTA 1000 – в канадском Торонто.
Жеребьевка основной сетки состоится непосредственно в преддверии старта турнира.
Соревнования в Цинциннате традиционно считаются одними из самых престижных после Grand Slam. Именно здесь ведущие теннисистки мира завершают подготовку к US Open, тестируя форму на хардовом покрытии.
Ранее мы писали, что Костюк дышит в спину Свитолиной в обновленном рейтинге WTA.