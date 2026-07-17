rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Інше
Головна Теніс Світоліна та ще шість українок зіграють на супертурнірі в США
Теніс 17 липня 2026, 17:56

Світоліна та ще шість українок зіграють на супертурнірі в США

Україна матиме рекордне представництво в основній сітці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Поділитися:

Сім українських тенісисток візьмуть участь у престижному турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті, який стане одним із ключових етапів підготовки до заключного Грендслему сезону – US Open.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Усі українки в основі

Еліна Світоліна проведе вже десятий турнір у Цинциннаті. Найкращим результатом першої ракетки України залишається півфінал 2015 року.

Марта Костюк уп'яте зіграє в основній сітці американського "тисячника". Її найкращий виступ – третє коло у 2022 році.

Даяна Ястремська візьме участь у турнірі всьоме, поступаючись серед українок лише Світоліній за кількістю виступів. Вона проходила до третього кола у 2020 році.

Ангеліна Калініна проведе четвертий турнір у Цинциннаті. Її найкращий результат – друге коло у 2023 році.

Юлія Стародубцева вдруге поспіль зіграє в основній сітці. Минулого року українка завершила виступ уже після стартового матчу.

Для Дарії Снігур та Олександри Олійникової це буде дебют на турнірі. Раніше обидві тенісистки не виступали тут навіть у кваліфікації.

Читайте також: Організатори Вімблдона-2026 виплатили учасникам рекордні призові

Коли стартує турнір

Змагання в Цинциннаті пройдуть з 13 по 23 серпня. Перед ними тенісистки зіграють ще один турнір серії WTA 1000 – у канадському Торонто.

Жеребкування основної сітки відбудеться безпосередньо напередодні старту турніру.

Змагання у Цинциннаті традиційно вважаються одними із найпрестижніших після Grand Slam. Саме тут провідні тенісистки світу завершують підготовку до US Open, тестуючи форму на хардовому покритті.

Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська