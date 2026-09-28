Рейтинг WTA после финала Кубка Билли Джин Кинг: кто из украинок потерял позиции

Сохранение позиций в топ-10

На прошлой неделе украинская сборная ярко выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" впервые в истории дошли до финала, уступив лишь сборной Чехии.

Поскольку командные соревнования не приносят рейтинговые очки, а из топ-10 на турнирах играла лишь "нейтральная" Мирра Андреева без значительных прорывов, лидирующие позиции остались неизменными.

Элина Свитолина уверенно удерживает седьмое место, а Марта Костюк остается на десятой строчке. Возглавляет мировой рейтинг представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Топ-10 рейтинга WTA:

(1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 очков (2). Арина Соболенко – 7875 (3). Джессика Пегула (США) – 7265 (4). Коко Гофф (США) – 7244 (5). Мирра Андреева – 5841 (6). Линда Носкова (Чехия) – 5328 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4809 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 4683 (9). Ига Свентек (Польша) – 4119 (10). Марта Костюк (Украина) – 4040

Позиции других украинок

В то же время, большинство украинских теннисисток в конце первой полусотни несколько опустились в табели о рангах. В частности, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.