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Теннис 28 сентября 2026, 14:22

Рейтинг WTA после финала Кубка Билли Джин Кинг: кто из украинок потерял позиции

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Элина Свитолина (фото: ФТУ)
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам недели. В топ-10 лучших теннисисток планеты не произошло никаких изменений, а Украина и дальше имеет двойное представительство в высшем звене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации.

Сохранение позиций в топ-10

На прошлой неделе украинская сборная ярко выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" впервые в истории дошли до финала, уступив лишь сборной Чехии.

Поскольку командные соревнования не приносят рейтинговые очки, а из топ-10 на турнирах играла лишь "нейтральная" Мирра Андреева без значительных прорывов, лидирующие позиции остались неизменными.

Элина Свитолина уверенно удерживает седьмое место, а Марта Костюк остается на десятой строчке. Возглавляет мировой рейтинг представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 очков
  2. (2). Арина Соболенко – 7875
  3. (3). Джессика Пегула (США) – 7265
  4. (4). Коко Гофф (США) – 7244
  5. (5). Мирра Андреева – 5841
  6. (6). Линда Носкова (Чехия) – 5328
  7. (7). Элина Свитолина (Украина) – 4809
  8. (8). Каролина Мухова (Чехия) – 4683
  9. (9). Ига Свентек (Польша) – 4119
  10. (10). Марта Костюк (Украина) – 4040

Позиции других украинок

В то же время, большинство украинских теннисисток в конце первой полусотни несколько опустились в табели о рангах. В частности, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.

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