Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції

Збереження позицій у топ-10

Минулого тижня українська збірна яскраво виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" вперше в історії дійшли до фіналу, поступившись лише збірній Чехії.

Оскільки командні змагання не приносять рейтингових очок, а з топ-10 на турнірах грала лише "нейтральна" Мірра Андрєєва без значних проривів, лідируючі позиції залишилися незмінними.

Еліна Світоліна впевнено утримує сьоме місце, а Марта Костюк залишається на десятій сходинці. Очолює світовий рейтинг представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Топ-10 рейтингу WTA:

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901 очок (2). Аріна Соболенко – 7875 (3). Джессіка Пегула (США) – 7265 (4). Коко Гофф (США) – 7244 (5). Мірра Андрєєва – 5841 (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328 (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809 (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683 (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4119 (10). Марта Костюк (Україна) – 4040

Позиції інших українок

Водночас більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні дещо опустилися в табелі про ранги. Зокрема, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна втратили по кілька позицій.