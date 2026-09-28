Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками тижня. У топ-10 найкращих тенісисток планети не відбулося жодних змін, а Україна і далі має подвійне представництво у найвищій ланці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації.
Збереження позицій у топ-10
Минулого тижня українська збірна яскраво виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" вперше в історії дійшли до фіналу, поступившись лише збірній Чехії.
Оскільки командні змагання не приносять рейтингових очок, а з топ-10 на турнірах грала лише "нейтральна" Мірра Андрєєва без значних проривів, лідируючі позиції залишилися незмінними.
Еліна Світоліна впевнено утримує сьоме місце, а Марта Костюк залишається на десятій сходинці. Очолює світовий рейтинг представниця Казахстану Єлена Рибакіна.
Топ-10 рейтингу WTA:
- (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901 очок
- (2). Аріна Соболенко – 7875
- (3). Джессіка Пегула (США) – 7265
- (4). Коко Гофф (США) – 7244
- (5). Мірра Андрєєва – 5841
- (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809
- (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683
- (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4119
- (10). Марта Костюк (Україна) – 4040
Позиції інших українок
Водночас більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні дещо опустилися в табелі про ранги. Зокрема, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна втратили по кілька позицій.
Раніше шість українок дізналися суперниць в основній сітці China Open-2026.