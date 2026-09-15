Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA). Это произошло после волны возмущения из-за его публичного одобрения русского удара по жилью Даяны Ястремской.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт GPTCA.
Суть скандала
Скандал разгорелся после того, как украинская теннистка Даяна Ястремская опубликовала в соцсетях видео последствий очередных российских обстрелов ее родной Одессы. Также она показала разрушенную квартиру своей семьи.
В комментариях под этим видео Владимир Одобашич, работавший тренером на Мальте, написал "Браво, Россия!", а также призвал к уничтожению Германии и Хорватии.
Реакция на заявления
После того, как инцидент получил огласку, реакция организации не заставила себя ждать - в профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась четкая отметка: "Это членство приостановлено и больше не действует".
Утрата статуса означает, что Одобашич больше не вправе называться сертифицированным ATP специалистом. Это решение фактически закрывает для него дверь к официальной работе с игроками топ-уровня на профессиональных турнирах.
Ранее сербский тренер владел самой высокой международной категорией A-Level. Несмотря на потерю профессиональной лицензии, он все еще может пытаться продолжить тренерскую деятельность на любительском уровне, однако инцидент нанес сокрушительный удар по его репутации.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 сентября россияне атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского в Киеве.