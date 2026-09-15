Радів знищенню будинка Ястремської: сербського тренера позбавили ліцензії

Суть скандалу

Скандал розгорівся після того, як українська теністка Даяна Ястремська опублікувала в соцмережах відео наслідків чергового російського обстрілу її рідної Одеси. Також вона показала зруйновану квартиру своєї родини.

У коментарях під цим відео Владімір Одобашич, який працював тренером на Мальті, написав "Браво, Росія!", а також закликав до знищення Німеччини та Хорватії.

Реакція на заяви

Після того, як інцидент набув розголосу, реакція організації не змусила на себе чекати - у профілі тренера на офіційному сайті GPTCA з'явилася чітка позначка: "Це членство призупинено і більше не є чинним".

Скріншот з сайту GPTCA

Втрата статусу означає, що Одобашич більше не має права називатися сертифікованим ATP фахівцем. Це рішення фактично закриває для нього двері до офіційної роботи з гравцями топ-рівня на професійних турнірах.

Раніше сербський тренер володів найвищою міжнародною категорією A-Level. Попри втрату професійної ліцензії, він все ще може намагатися продовжити тренерську діяльність на аматорському рівні, проте інцидент завдав нищівного удару по його репутації.