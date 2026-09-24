Несмотря на поражение Свитолиной: сборная Украины пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг 2026. 1/4 финала

Украина – Бельгия – 2:1

Ангелина Калинина / Людмила Киченок - Магали Кэмпен / Лара Салден - 6:3, 6:3

Победная развязка в парном матче

После успеха Ангелины Калининой и неожиданного поражения Элины Светолиной в одиночных поединках, счет в четвертьфинальном противостоянии Украины и Бельгии стал ничейным - 1:1. Так что судьба путевки в полуфинал решалась в противостоянии пар.

Сборная Украины в составе Ангелины Калининой и Людмилы Киченок доказала свое превосходство над дуэтом Магали Кемпен и Лары Салден. Первый сет прошел в равной и бескомпромиссной борьбе "очко за очко", однако украинки сумели воспользоваться своим шансом. Сделав ключевой брейк при счете 4:3, наш тандем уверенно довел партию до победы - 6:3.

Во втором сете украинская пара продолжила развивать успех. Быстро перехватив инициативу и сделав очередной брейк, Калинина и Киченок повели со счетом 3:0. Несмотря на попытки бельгиек переломить игру и сократить отставание, сборная Украины довела матч до логичного успеха.

Браво, Калинина!

Главной ударной силой "сине-желтых" в противостоянии стала Ангелина Калинина. Шестая ракетка Украины, которая присоединилась к команде после того, как из предварительной заявки выбыли Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова, одержала две победы. Сначала в одиночном матче, а затем - и в паре.

Для Украины это второй подряд полуфинал на Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году наша команда уступила на этой стадии будущим чемпионкам - Италии.

Соперницы украинок станут известны уже сегодня в противостоянии Италии и Китая.