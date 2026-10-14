Перед матчем со второй сеяной парой: Ястремская и Калинина снялись с турнира в Ухане

Украинки не сыграли матч 1/8 финала

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская должны были провести матч 1/8 финала против казахстанки Анны Данилиной и китаянки Чжан Шуай, однако снялись с соревнований.

Их соперницы, получившие второй номер посева, без борьбы прошли в четвертьфинал. Там Данилина и Чжан Шуай встретятся с победительницами противостояния между дуэтами Сара Эррани/Жасмин Паолини и Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

Ястремская имела проблемы со бедром

Снятие с парного турнира произошло после выступлений украинок в одиночном разряде. 14 октября Ястремская уступила американке Иви Йович в матче второго круга. Во время второго сета Даяна обращалась за помощью физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде еще в первом круге, проиграв британке Соней Картал.

Как украинки выступили в парном разряде

Калинина и Ястремская получили от устроителей wild card для участия в парном турнире.

В первом круге украинский дуэт одержал победу над Александрой Эалой из Филиппин и Зейнеп Сонмез из Турции.