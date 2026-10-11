Олейникова отказалась от выступления в Китае и назвала причину

Причина снятия

Олейникова официально снялась с престижного турнира WTA 1000 в китайском Ухане. Причиной такого решения стала травма правой лодыжки. Повреждение голеностопа украинка, вероятно, получила еще во время матча первого круга на "тысячнике" в Пекине против местной теннисистки Юань Юэ, где вынуждена была вызвать медицинского специалиста на корт.

Боль напомнила о себе и на турнире WTA 125 в Сучжоу, где Олийникова была посеяна под первым номером. В поединке второго круга против "нейтральной" Алены Фалей украинская спортсменка после консультации с врачом отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

По результатам жеребьевки в Ухане Александре предстояло сыграть в первом круге против представительницы Индонезии Джанис Тджен. В случае успеха во втором раунде болельщики могли бы увидеть украинское "дерби" против Дарии Снигур.

Выступления Олейниковой в сезоне-2026

Ухань – последний турнир категории 1000 в календаре WTA. В текущем сезоне Олийникова сыграла в основной сетке на пяти турнирах этого уровня: в Мадриде, Риме, Торонто, Цинциннате и Пекине. Лучшим результатом украинской теннисистки стал выход в третий круг на грунтовых кортах Рима, где она уступила чешке Линде Носковой.

Украинки в сетке турнира

Несмотря на отсутствие Олийниковой,у Украины будет солидное представительство в Ухане. В основной сетке соревнований выступят сразу шесть отечественных теннисисток: