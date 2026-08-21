Костюк против Гофф: где смотреть суперматч украинки на турнире в Цинциннате

История противостояний

Костюк и Гофф сойдутся между собой уже в шестой раз. По итогам предыдущих матчей лидером является именно американка – в ее активе три победы, тогда как Марта Костюк побеждала дважды. Впрочем, стоит отметить, что из четырех поединков на хардовом покрытии Марта выиграла лишь один раз.

Впрочем, последний раз Гофф и Костюк встречались между собой в феврале прошлого года. А значит, к очной встрече подходят другие спортсменки.

Путь в четвертьфинал

Марта Костюк пробилась в четвертьфинал, проведя три непростых матча. И игра против Софии Кенин (4:6, 6:3, 7:5), и против Слоан Стивенс (7:5, 7:5) были какими угодно – но не простыми.

Также нелегко стартовал и матч Костюк против "нейтральной" Мирры Андреевой. В первом сете украинка страдала – однако в двух последующих сетах уже Костюк доминировала на корте и в конце концов уверенно разгромила Андрееву.

Коко Гофф на пути в 1/4 финала преодолела "нейтральную" Людмилу Самсонову, Энн Ли и Марию Боузкову. Вплоть до встречи с Костюком сетка была благоприятной для американки, ведь ни одна из трех соперниц не была представительницей топ-25.

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Матч между Костюк и Гоффом запланирован на субботу, 22 августа. Спортсменки будут играть на корте P&G Center Court пятым запуском. Ориентировочное начало матча – 03:30 по киевскому времени.

В Украине официальным транслятором поединка станет OTT-платформа Setanta Sports. Также прямой эфир встречи можно посмотреть на телеканале Setanta Sports Premium.