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Главная Теннис Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA
Теннис 27 июля 2026, 12:50

Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA

Удачные выступления в Праге и Гамбурге позволили двум украинским спортсменкам подняться на самые высокие позиции в карьере.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дария Снигур ворвалась в топ-3 украинских теннисисток (Фото: snigur_27, Instagram)
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам проходивших с 20 по 26 июля турниров. Сразу две представительницы Украины – Дария Снигур и Александра Олейникова - установили собственные карьерные рекорды, расположившись по соседству в топ-50.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Женской теннисной ассоциации (WTA) .

Рекордный взлет Снигур и Олейниковой

24-летняя Дарья Снигур, впервые в карьере дошедшая до финала турнира WTA 250 в Праге (где уступила австрийке Лилли Таггер), совершила мощный рывок на 11 ступенек. Украинка впервые в карьере вошла в топ-50 мирового зачета, заняв 43 место.

Сразу за ней, на 44-й позиции, расположилась Александра Олейникова. Несмотря на то, что из-за повреждений она вынуждена была сняться с четвертьфинала турнира в Гамбурге, полученные очки позволили ей обновить собственный рекорд, поднявшись на одну строчку.

Позиции других украинок

Первой и второй ракетками Украины остаются Элина Свитолина и Марта Костюк, пропустившие прошлую игровую неделю и сохранившие за собой 10-е и 11-е места соответственно.

Кроме Снигур и Олейниковой, рекордный подъем совершила и Вероника Подрез. Сейчас она занимает 134-е место (+6 позиций). Также улучшили положение Ангелина Калинина, остановившейся на границе топ-50 и Даяна Ястремская.

Так выглядит десятка лучших украинских теннисисток (Источник - btu.org.ua)

Мировой рейтинг

Мировой рейтинг WTA продолжила возглавлять "нейтральная" Арина Сабаленко, а вторую позицию занимает Елена Рыбакина из Казахстана. Закрывает топ-3 американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA по состоянию на 27 июля:

  1. Арина Сабаленко – 8550 очков
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8056 очков
  3. Джессика Пегула (США) – 6300 очков
  4. Коко Гофф (США) – 5649 очков
  5. Мирра Андреева – 5293 очков
  6. Каролина Мухова (Чехия) – 5168 очков
  7. Линда Носкова (Чехия) – 5016 очков
  8. Ига Швентек (Польша) – 4539 очков
  9. Аманда Анисимова (США) – 4353 очков
  10. Элина Свитолина (Украина) – 4351 очков

Ранее мы сообщали, что Дарья Снигирь впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA.

Теннис Элина Свитолина Марта Костюк