Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам проходивших с 20 по 26 июля турниров. Сразу две представительницы Украины – Дария Снигур и Александра Олейникова - установили собственные карьерные рекорды, расположившись по соседству в топ-50.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Женской теннисной ассоциации (WTA) .
Рекордный взлет Снигур и Олейниковой
24-летняя Дарья Снигур, впервые в карьере дошедшая до финала турнира WTA 250 в Праге (где уступила австрийке Лилли Таггер), совершила мощный рывок на 11 ступенек. Украинка впервые в карьере вошла в топ-50 мирового зачета, заняв 43 место.
Сразу за ней, на 44-й позиции, расположилась Александра Олейникова. Несмотря на то, что из-за повреждений она вынуждена была сняться с четвертьфинала турнира в Гамбурге, полученные очки позволили ей обновить собственный рекорд, поднявшись на одну строчку.
Позиции других украинок
Первой и второй ракетками Украины остаются Элина Свитолина и Марта Костюк, пропустившие прошлую игровую неделю и сохранившие за собой 10-е и 11-е места соответственно.
Кроме Снигур и Олейниковой, рекордный подъем совершила и Вероника Подрез. Сейчас она занимает 134-е место (+6 позиций). Также улучшили положение Ангелина Калинина, остановившейся на границе топ-50 и Даяна Ястремская.
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг WTA продолжила возглавлять "нейтральная" Арина Сабаленко, а вторую позицию занимает Елена Рыбакина из Казахстана. Закрывает топ-3 американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA по состоянию на 27 июля:
- Арина Сабаленко – 8550 очков
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 8056 очков
- Джессика Пегула (США) – 6300 очков
- Коко Гофф (США) – 5649 очков
- Мирра Андреева – 5293 очков
- Каролина Мухова (Чехия) – 5168 очков
- Линда Носкова (Чехия) – 5016 очков
- Ига Швентек (Польша) – 4539 очков
- Аманда Анисимова (США) – 4353 очков
- Элина Свитолина (Украина) – 4351 очков
Ранее мы сообщали, что Дарья Снигирь впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA.