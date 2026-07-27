Історичний прорив: Снігур та Олійникова встановили особисті рекорди в рейтингу WTA

Рекордний зліт Снігур та Олійникової

24-річна Дарія Снігур, яка вперше у кар'єрі дійшла до фіналу турніру WTA 250 у Празі (де поступилася австрійці Ліллі Таггер), зробила потужний ривок на 11 сходинок. Українка вперше у кар'єрі увійшла до топ-50 світового заліку, посівши 43-тє місце.

Одразу за нею, на 44-й позиції, розташувалася Олександра Олійникова. Попри те, що через ушкодження вона вимушена була знятися з чвертьфіналу турніру в Гамбурзі, здобуті очки дозволили їй оновити власний рекорд, піднявшись на одну сходинку.

Позиції інших українок

Першою та другою ракетками України залишаються Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пропустили минулий ігровий тиждень та зберегли за собою 10-те та 11-те місця відповідно.

Крім Снігур та Олійникової, рекордний підйом здійснила і Вероніка Подрез. Наразі вона посідає 134-е місце (+6 позицій). Також покращили становище Ангеліна Калініна, яка зупинилася на межі топ-50, та Даяна Ястремська.

Так виглядає десятка найкращих українських тенісисток (Джерело - btu.org.ua)

Світовий рейтинг

Світовий рейтинг WTA продовжила очолювати "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а другу позицію посідає Єлена Рибакіна з Казахстану. Закриває топ-3 американка Джессіка Пегула.

Рейтинг WTA станом на 27 липня: