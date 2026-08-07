Топ-5 медального зачета: все результаты Украины на Евро-2026 по водным видам спорта

"Золотой" микст и серебряный успех на трамплине

Украинские прыгуны были представлены в финалах всех дисциплин. Наивысшую строчку пьедестала и единственную золотую награду для Украины завоевал тандем Алексея Середы и Ксении Байло. Они стали лучшими в миксте синхронных прыжков из 10-метровой вышки.

Вицечемпионками Европы в синхроне на 3-метровом трамплине стали Ксения Бочек и Диана Карнафель - украинки продемонстрировали отличную программу, уступив только лидерам зачета, представительницам Италии.

Бронзовая корзина и дебюты молодежи

Еще трижды украинские спортсмены поднимались на третье место в Париже.

Командный микст: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Ксения Бочек и Алексей Середа завоевали "бронзу" в комбинированных соревнованиях на трамплине и вышке.

Ксения Байло, Кирилл Болюх, Ксения Бочек и Алексей Середа завоевали "бронзу" в комбинированных соревнованиях на трамплине и вышке. Женский синхрон (10 м): Ксения Байло вместе с 17-летней дебютанткой Софией Выставкиной заняли третье место .

Ксения Байло вместе с 17-летней дебютанткой Софией Выставкиной заняли третье место . Мужской синхрон (10 м): Алексей Середа и Марк Гриценко добавили в копилку третью бронзовую медаль.

Стоит отметить и выступления самых молодых спортсменок: 15-летняя Елизавета Дядюк на своем первом взрослом ЧЕ заняла 7 место в одиночных прыжках с 1-метрового трамплина, а София Выставкина пробилась в финал на вышке.

В итоговом рейтинге прыжков в воду первую строчку заняла Италия (7 наград, 5 золотых), второй стала Германия (10 медалей), а Украина финишировала пятой. Напомним, что на прошлом ЧЕ-2024 украинцы завоевали 4 медали и заняли 4 место.