Президент FIA рассказал о будущем Фернандо Алонсо в Формуле-1

Обещание президенту FIA

Сейчас у 45-летнего испанского гонщика все еще нет официального подписанного контракта на следующий сезон, из-за чего в медиа активно ходят слухи о его возможном окончательном уходе из Формули-1. Однако во время личного общения Алонсо развеял эти опасения.

"Фернандо сказал, что он останется. Сегодня он мне это пообещал. Он сказал: "Я остаюсь", - рассказал Бен Сулайем.

Сложный сезон-2026

Нынешний розыгрыш чемпионата складывается для Алонсо очень непросто. За 13 проведенных гонок сезона-2026 на счету испанца всего три набранных очка. Это его самый плохой показатель после аналогичного количества этапов еще с дебютного сезона-2001.

Тогда испанец выступал за "Минарди" и вообще не заезжал в очковую зону. В частности, на недавнем домашнем этапе на новой трассе в Мадриде пилот финишировал только на 17-й позиции.