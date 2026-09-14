Президент FIA рассказал о будущем Фернандо Алонсо в Формуле-1
Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем рассказал о будущем звездного испанского пилота Фернандо Алонсо. По словам руководителя организации, ветеран лично пообещал ему продолжить карьеру в чемпионате.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sport.
Обещание президенту FIA
Сейчас у 45-летнего испанского гонщика все еще нет официального подписанного контракта на следующий сезон, из-за чего в медиа активно ходят слухи о его возможном окончательном уходе из Формули-1. Однако во время личного общения Алонсо развеял эти опасения.
"Фернандо сказал, что он останется. Сегодня он мне это пообещал. Он сказал: "Я остаюсь", - рассказал Бен Сулайем.
Сложный сезон-2026
Нынешний розыгрыш чемпионата складывается для Алонсо очень непросто. За 13 проведенных гонок сезона-2026 на счету испанца всего три набранных очка. Это его самый плохой показатель после аналогичного количества этапов еще с дебютного сезона-2001.
Тогда испанец выступал за "Минарди" и вообще не заезжал в очковую зону. В частности, на недавнем домашнем этапе на новой трассе в Мадриде пилот финишировал только на 17-й позиции.
Ранее мы сообщали, что Льюис Хэмилтон поставил "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии.