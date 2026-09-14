rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Інше
Головна Інше Президент FIA розповів про майбутнє Фернандо Алонсо в Формулі-1
Інше 14 вересня 2026, 15:32

Президент FIA розповів про майбутнє Фернандо Алонсо в Формулі-1

Двократний чемпіон світу розповів керівнику федерації про свої плани
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Алонсо має плани на наступний сезон Формули-1 (Фото: fernandoalo_oficial, Instagram)
Поділитися:

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед бен Сулайєм розповів про майбутнє зіркового іспанського пілота Фернандо Алонсо. За словами очільника організації, ветеран особисто пообіцяв йому продовжити кар'єру в чемпіонаті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sport.

Обіцянка президенту FIA

Наразі 45-річний іспанський гонщик все ще не має офіційного підписаного контракту на наступний сезон, через що в медіа активно ширяться чутки про його можливий остаточний відхід із Формулі-1. Проте під час особистого спілкування Алонсо розвіяв ці побоювання.

"Фернандо сказав, що він залишиться. Сьогодні він мені це пообіцяв. Він сказав: "Я залишаюсь", - розповів Бен Сулайєм.

Складний сезон-2026

Нинішній розіграш чемпіонату складається для Алонсо вкрай непросто. За 13 проведених гонок сезону-2026 на рахунку іспанця лише три набрані очки. Це його найгірший показник після аналогічної кількості етапів ще з дебютного сезону-2001.

Тоді іспанець виступав за "Мінарді" і взагалі не заїжджав до очкової зони. Зокрема, на нещодавньому домашньому етапі на новій трасі в Мадриді пілот фінішував лише на 17-й позиції.

Раніше ми повідомляли, що Льюїс Хемілтон поставив "Феррарі" жорстку вимогу після інциденту на Гран-прі Італії.

Формула-1