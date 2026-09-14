Президент FIA розповів про майбутнє Фернандо Алонсо в Формулі-1

Обіцянка президенту FIA

Наразі 45-річний іспанський гонщик все ще не має офіційного підписаного контракту на наступний сезон, через що в медіа активно ширяться чутки про його можливий остаточний відхід із Формулі-1. Проте під час особистого спілкування Алонсо розвіяв ці побоювання.

"Фернандо сказав, що він залишиться. Сьогодні він мені це пообіцяв. Він сказав: "Я залишаюсь", - розповів Бен Сулайєм.

Складний сезон-2026

Нинішній розіграш чемпіонату складається для Алонсо вкрай непросто. За 13 проведених гонок сезону-2026 на рахунку іспанця лише три набрані очки. Це його найгірший показник після аналогічної кількості етапів ще з дебютного сезону-2001.

Тоді іспанець виступав за "Мінарді" і взагалі не заїжджав до очкової зони. Зокрема, на нещодавньому домашньому етапі на новій трасі в Мадриді пілот фінішував лише на 17-й позиції.