Попали в 15 медалей: украинские стрелки стали вторыми в Европе
Сборная Украины завоевала 15 наград на чемпионате Европы (U-23) по стендовой и пулевой стрельбе. По итогам соревнований в польском Вроцлаве украинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Где проходил чемпионат Европы
Турнир прошел в польском Вроцлаве с 1 по 12 августа. В соревнованиях приняли участие около 470 спортсменов из 38 стран.
Украину на чемпионате Европы представляли 22 атлета. В общей сложности "сине-желтые" 15 раз поднимались на пьедестал почета.
В копилке сборной – две золотые, девять серебряных и четыре бронзовые медали.
Кто принес Украине золотые награды
Чемпионом Европы по скороострельной стрельбе из малокалиберного пистолета стал Владислав Медушевский.
Еще одно "золото" он получил вместе с Юлией Диденко – в дуэтных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.
Также в личной копилке Владислава – бронзовая медаль.
Полный список чемпионов и призеров
"Золото":
- Владислав Медушевский – малокалиберный пистолет (скорострельная стрельба)
- Юлия Диденко и Владислав Медушевский – малокалиберный пистолет (дуэт)
"Серебро":
- Иван Рагуля и Александра Бартышева – круглый стенд (дуэт)
- София Михайлюк, Мария Шейнина и Мария Сташко – пневматическая винтовка, 10 м (командные соревнования)
- Юлия Исаченко, Юлия Диденко и Ольга Лепская – пневматический пистолет, 10 м (командные соревнования)
- Кирилл Бугайцев, Алексей Вятчин и Иван Ткаленко – малокалиберная винтовка из трех положений, 50 м (командные соревнования)
- Кирилл Бугайцев, Алексей Вятчин и Иван Ткаленко – пневматическая винтовка, 10 м (командные соревнования)
- Максим Каминский – пневматический пистолет (личный зачет)
- Юлия Исаченко – пневматический пистолет (личный зачет)
- Юлия Исаченко, Юлия Диденко и Карина Заиченко – пистолет, 25 м (командные соревнования)
- Мария Шейнина и Алексей Вятчин – малокалиберная винтовка из трех положений (дуэт)
"Бронза":
- Юлия Исаченко – пневматический пистолет, 10 м (личный зачет)
- Владислав Медушевский, Алексей Цион и Иван Мартынов – малокалиберный пистолет, скорострострельная стрельба (командные соревнования)
- Кирилл Бугайцев – пневматическая винтовка, 10 м (личный зачет)
- Мария Сташко – пневматическая винтовка, 10 м (личный зачет)
Благодаря 15 наградам, украинская команда заняла второе место по общему количеству среди всех участников молодежного чемпионата Европы. Наши стрелки уступили только хозяевам турнира – команде Польши.
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