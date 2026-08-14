Поцілили у 15 медалей: українські стрільці стали другими в Європі
Збірна України здобула 15 нагород на чемпіонаті Європи (U-23) зі стендової та кульової стрільби. За підсумками змагань у польському Вроцлаві українські спортсмени посіли друге місце у загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.
Де проходив чемпіонат Європи
Турнір відбувся у польському Вроцлаві з 1 по 12 серпня. У змаганнях взяли участь майже 470 спортсменів із 38 країн.
Україну на чемпіонаті Європи представляли 22 атлети. Загалом "синьо-жовті" 15 разів піднімалися на п'єдестал пошани.
У скарбничці збірної – дві золоті, дев'ять срібних і чотири бронзові медалі.
Хто приніс Україні золоті нагороди
Чемпіоном Європи у швидкострільній стрільбі з малокаліберного пістолета став Владислав Медушевський.
Ще одне "золото" він здобув разом з Юлією Діденко – в дуетних змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета.
Також в особистій скарбничці Владислава – бронзова медаль.
Повний список чемпіонів та призерів
"Золото":
- Владислав Медушевський – малокаліберний пістолет (швидкострільна стрільба)
- Юлія Діденко та Владислав Медушевський – малокаліберний пістолет (дует)
"Срібло":
- Іван Рагуля та Олександра Бартишева – круглий стенд (дует)
- Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко – пневматична гвинтівка, 10 м (командні змагання)
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська – пневматичний пістолет, 10 м (командні змагання)
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко – малокаліберна гвинтівка з трьох положень, 50 м (командні змагання)
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко – пневматична гвинтівка, 10 м (командні змагання)
- Максим Камінський – пневматичний пістолет (особистий залік)
- Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет (особистий залік)
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко – пістолет, 25 м (командні змагання)
- Марія Шейніна та Олексій Вятчін – малокаліберна гвинтівка з трьох положень (дует)
"Бронза":
- Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет, 10 м (особистий залік)
- Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов – малокаліберний пістолет, швидкострільна стрільба (командні змагання)
- Кирило Бугайцев – пневматична гвинтівка, 10 м (особистий залік)
- Марія Сташко – пневматична гвинтівка, 10 м (особистий залік)
Завдяки 15 нагородам українська команда посіла друге місце за загальною кількістю серед усіх учасників молодіжного чемпіонату Європи. Наші стрільці поступилися лише господарям турніру - команді Польщі.
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