Олейникова остановилась в шаге от финала турнира WTA 250

WTA 250 Яссы. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) – Маяр Шериф (Египет) – 3:6, 1:6

Как прошла игра

Первый сет. Начало выдалось нервным: украинка отпустила соперницу (0:2), однако быстро вернулась в игру, выиграла три гейма подряд и даже перехватила лидерство – 3:2. Но более опытная 30-летняя Шериф мгновенно вернула контроль, забрала четыре следующих гейма подряд и с первого же сет-пойнта закрыла партию на чужой подаче - 6:3.

Второй сет. В этой партии решающим стал четвертый гейм, когда Шириф взяла бал на подаче Олейниковой и обеспечила себе преимущество (3:1). Этот момент и стал решающим в противостоянии. Александра не смогла вернуться в борьбу, проиграв фактически без боя – 1:6.

Итоги для украинки

Олейникова потерпела первое поражение за четыре матча против египетской теннисистки и не смогла остановить ее победную серию, которая составляет уже девять матчей.

Для Александры это был второй полуфинал на уровне Тура. В феврале она добралась до этой стадии на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.