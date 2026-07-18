Олійникова зупинилася за крок до фіналу турніру WTA 250

WTA 250 Ясси. Півфінал

Олександра Олійникова (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) – 3:6, 1:6

Як пройшла гра

Перший сет. Початок видався нервовим: українка відпустила суперницю (0:2), проте швидко повернулася в гру, виграла три гейми поспіль і навіть перехопила лідерство – 3:2. Але досвідченіша 30-річна Шериф миттєво повернула контроль, забрала чотири наступні гейми поспіль і з першого ж сет-пойнту закрила партію на чужій подачі - 6:3.

Другий сет. У цій партії вирішальним став четвертий гейм, коли Шириф взяла бал на подачі Олійникової та забезпечила собі перевагу (3:1). Цей момент і став вирішальним у протистоянні. Олександра не змогла повернутися у боротьбу, програвши фактично без бою - 1:6.

Підсумки для українки

Олійникова зазнала першої поразки за чотири матчі проти єгипетської тенісистки та не змогла зупинити її переможну серію, яка складає вже дев'ять матчів.

Для Олександри це був другий півфінал на рівні Туру. В лютому вона дісталася цієї стадії на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.