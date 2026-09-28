"Могу съесть и пиццу, и сладкое": Анжелика Терлюга рассказала о своем рационе и поддержке формы

Употребляет ли олимпийская вице-чемпионка фастфуд

Телюга призналась, что может съесть и роллы, и пиццу, и сладкое. Вместе с тем, спортсменка отмечает, что употребляет такие блюда не каждый день.

"Я стараюсь, чтобы в рационе было достаточно белка, овощей, фруктов, нормальных углеводов", – подчеркнула спортсменка

Терлюга отметила, что часто в рационе пища, которую может есть ее маленькая дочь Николь. По словам спортсменки, обычно в ее завтрак входит омлет или сырники, а на обед или ужин – каша, макароны, пюре, отбивная, котлета и курица в аэрогриле.

2 раза в неделю готовлю суп.

Овощи и фрукты каждый день.

На перекус сэндвич с сыром или авокадо или протеиновый десерт, йогурт.

Полезные советы от Терлюги

Первый из советов Терлюги – приблизительно считать калории и соблюдать 2000 кк в день.

"Найти себе хобби, чтобы вам было по кайфу заниматься активной жизнью, общаться с активными и жизнерадостными людьми, вместе проводить время, мотивировать друг друга, можно путешествовать. Брать от этой жизни все самое лучшее", – добавляет украинская каратистка.

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