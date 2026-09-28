"Могу съесть и пиццу, и сладкое": Анжелика Терлюга рассказала о своем рационе и поддержке формы
Олимпийская вице-чемпионка Анжелика Терлюга рассказала, чем питается чаще всего, и от чего пытается отказываться. Спортсменка отметила, что если съела что-нибудь более калорийное – это не значит, что завтра нужно голодать.
Об этом каратистка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Употребляет ли олимпийская вице-чемпионка фастфуд
Телюга призналась, что может съесть и роллы, и пиццу, и сладкое. Вместе с тем, спортсменка отмечает, что употребляет такие блюда не каждый день.
"Я стараюсь, чтобы в рационе было достаточно белка, овощей, фруктов, нормальных углеводов", – подчеркнула спортсменка
Терлюга отметила, что часто в рационе пища, которую может есть ее маленькая дочь Николь. По словам спортсменки, обычно в ее завтрак входит омлет или сырники, а на обед или ужин – каша, макароны, пюре, отбивная, котлета и курица в аэрогриле.
- 2 раза в неделю готовлю суп.
- Овощи и фрукты каждый день.
- На перекус сэндвич с сыром или авокадо или протеиновый десерт, йогурт.
Полезные советы от Терлюги
Первый из советов Терлюги – приблизительно считать калории и соблюдать 2000 кк в день.
"Найти себе хобби, чтобы вам было по кайфу заниматься активной жизнью, общаться с активными и жизнерадостными людьми, вместе проводить время, мотивировать друг друга, можно путешествовать. Брать от этой жизни все самое лучшее", – добавляет украинская каратистка.
5 правил для поддержания формы от Анжелики Терлюги
- Регулярность.
- Питание без крайностей.
- Сон и восстановление. Я раньше недооценивала их гораздо больше.
- Активность. Даже когда нет моей тренировки, я выйду на прогулку, делаю активную уборку или могу поехать поиграть в падаль.
- Психологический комфорт. Я стараюсь принимать себя, какова. И честно люблю себя за активность, за движение и когда мне захочется остановиться, я тоже должен принять это и полюбить себя и в таком состоянии.
Также Анжелика Терлюга рассказала, на что реально может заработать топ-спортсмен.