rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Другое
Главная Другое "Могу съесть и пиццу, и сладкое": Анжелика Терлюга рассказала о своем рационе и поддержке формы
Другое 28 сентября 2026, 21:22

"Могу съесть и пиццу, и сладкое": Анжелика Терлюга рассказала о своем рационе и поддержке формы

Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Анжелика Терлюга (фото: Украинская Федерация Карате)
Поделиться:

Олимпийская вице-чемпионка Анжелика Терлюга рассказала, чем питается чаще всего, и от чего пытается отказываться. Спортсменка отметила, что если съела что-нибудь более калорийное – это не значит, что завтра нужно голодать.

Об этом каратистка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Употребляет ли олимпийская вице-чемпионка фастфуд

Телюга призналась, что может съесть и роллы, и пиццу, и сладкое. Вместе с тем, спортсменка отмечает, что употребляет такие блюда не каждый день.

"Я стараюсь, чтобы в рационе было достаточно белка, овощей, фруктов, нормальных углеводов", – подчеркнула спортсменка

Терлюга отметила, что часто в рационе пища, которую может есть ее маленькая дочь Николь. По словам спортсменки, обычно в ее завтрак входит омлет или сырники, а на обед или ужин – каша, макароны, пюре, отбивная, котлета и курица в аэрогриле.

  • 2 раза в неделю готовлю суп.
  • Овощи и фрукты каждый день.
  • На перекус сэндвич с сыром или авокадо или протеиновый десерт, йогурт.

Полезные советы от Терлюги

Первый из советов Терлюги – приблизительно считать калории и соблюдать 2000 кк в день.

"Найти себе хобби, чтобы вам было по кайфу заниматься активной жизнью, общаться с активными и жизнерадостными людьми, вместе проводить время, мотивировать друг друга, можно путешествовать. Брать от этой жизни все самое лучшее", – добавляет украинская каратистка.

5 правил для поддержания формы от Анжелики Терлюги

  1. Регулярность.
  2. Питание без крайностей.
  3. Сон и восстановление. Я раньше недооценивала их гораздо больше.
  4. Активность. Даже когда нет моей тренировки, я выйду на прогулку, делаю активную уборку или могу поехать поиграть в падаль.
  5. Психологический комфорт. Я стараюсь принимать себя, какова. И честно люблю себя за активность, за движение и когда мне захочется остановиться, я тоже должен принять это и полюбить себя и в таком состоянии.

Также Анжелика Терлюга рассказала, на что реально может заработать топ-спортсмен.