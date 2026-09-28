"Можу з'їсти і піцу, і солодке": Анжеліка Терлюга розповіла про свій раціон та підтримку форми
Олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга розповіла, чим харчується найчастіше, та від чого намагається відмовлятись. Спортсменка зазначила, що якщо з'їла щось більш калорійне – це не означає, що завтра потрібно голодувати.
Про це каратистка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
Чи вживає олімпійська віце-чемпіонка фастфуд
Телюга зізналась, що може з'їсти і роли, і піцу, і солодке. Водночас спортсменка зазначає, що вживає такі страви не кожного дня.
"Я намагаюся, щоб у раціоні було достатньо білка, овочів, фруктів, нормальних вуглеводів", – підкреслила спортсменка
Терлюга зазначила, що часто у її раціоні їжа, яку може їсти її маленька донька Ніколь. За словами спортсменки зазвичай в її сніданок входить омлет чи сирники, а на обід чи вечерю – каша, макарони, пюре, відбивна, котлета та курка в аерогрилі.
- 2 рази на тиждень готую суп.
- Овочі та фрукти кожен день.
- На перекус сендвіч з авокадо та сиром або протеїновий десерт, йогурт.
Корисні поради від Терлюги
Перша з порад Терлюги – приблизно рахувати калорії та дотримуватись 2000 кк на день.
"Знайти собі хобі, щоб вам було по кайфу займатись активним життям, спілкуватися з активними і життєрадісними людьми, разом проводити час, мотивувати одна одну, можливо мандрувати. Брати від цього життя все найкраще", – додає українська каратистка.
5 правил для підтримки форми від Анжеліки Терлюги
- Регулярність.
- Харчування без крайнощів.
- Сон і відновлення. Я раніше недооцінювала їх набагато більше.
- Активність. Навіть коли немає мого тренування, я вийду на прогулку, роблю активне прибирання чи можу поїхати пограти в падл.
- Психологічний комфорт. Я намагаюсь приймати себе, якою є. І чесно люблю себе за активність, за рух і колись коли мені захочеться зупинитись, я теж маю прийняти це і полюбити себе і в такому стані.
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