Звездный бомбардир европейской сборной завершил международную карьеру после провала на ЧМ-2026

Причины решения

По словам нападающего, его решение не было импульсивным.

"Это решение не появилось за один день. Я вынашивал его уже длительное время. Я иду с гордостью за то, чего удалось достичь, но в то же время остаюсь с ощущением, что чешский футбол способен на большее, чем демонстрирует в последние годы. Нужно изменить немало уже давно не работающих вещей", - отметил форвард.

Он подчеркнул, что его слова о необходимости перемен в чешском футболе обусловлены не обидой, а искренним желанием развития для команды.

Напомним, что сборная Чехии выступала на Мундиале-2026 в группе А, где сыграла вничью с командой ЮАР (1:1), уступила Южной Корее (1:2) и Мексике (0:3). В итоге команда с одним баллом в активе финишировала последней в квартете.

Карьера форварда в сборной

Патрик Шик дебютировал за главную команду страны в 2016 году. За это время он успел стать ключевым игроком сборной, приняв участие в трех крупных турнирах: Евро-2020, Евро-2024 и чемпионате мира-2026.

На международном уровне нападающий провел 56 матчей, в которых отличился 26 забитыми голами.

Кто такой Патрик Шик

30-летний чешский профессиональный футболист, центральный нападающий немецкого клуба "Байер".

Клубная карьера: Воспитанник пражской "Спарты". Выступал также за чешский "Богемианс", итальянские "Сампдорию" и "Рому", немецкий "Лейпциг". С 2020 года играет за "Байер", с которым в сезоне-2023/24 стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

Достижения в сборной: Лучший бомбардир Евро-2020 (5 голов). Обладатель награды "Гол турнира" за удар с центра поля по воротам Шотландии.

Признание: Дважды избирался футболистом года в Чехии (2021, 2022).