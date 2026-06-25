Зірковий бомбардир європейської збірної завершив міжнародну кар'єру після провалу на ЧС-2026

Причини рішення

За словами нападника, його рішення не було імпульсивним.

"Це рішення не з'явилося за один день. Я виношував цю думку вже тривалий час. Я йду з гордістю за те, чого вдалося досягти, але водночас залишаюся з відчуттям, що чеський футбол здатний на більше, ніж демонструє останніми роками. Потрібно змінити чимало речей, які вже давно не працюють", - зазначив форвард.

Він підкреслив, що його слова про необхідність змін у чеському футболі зумовлені не образою, а щирим бажанням розвитку для команди.

Нагадаємо, що збірна Чехії виступала на Мундіалі-2026 у групі А, де зіграла внічию з командою ПАР (1:1), поступилася Південній Кореї (1:2) та Мексиці (0:3). У підсумку команда з одним балом у активі фінішувала останньою в квартеті.

Кар'єра форварда в збірній

Патрік Шик дебютував за головну команду країни у 2016 році. За цей час він встиг стати ключовим гравцем збірної, взявши участь у трьох великих турнірах: Євро-2020, Євро-2024 та чемпіонаті світу-2026.

На міжнародному рівні нападник провів 56 матчів, у яких відзначився 26 забитими голами.

Хто такий Патрік Шик

30-річний чеський професійний футболіст, центральний нападник німецького клубу "Байєр".

Клубна кар'єра: Вихованець празької "Спарти". Виступав також за чеський "Богеміанс", італійські "Сампдорію" та "Рому", німецький "Лейпциг". З 2020 року грає за "Байєр", з яким у сезоні-2023/24 став чемпіоном Німеччини та володарем Кубка країни.

Досягнення в збірній: Найкращий бомбардир Євро-2020 (5 голів). Володар нагороди "Гол турніру" за удар з центру поля по воротах Шотландії.

Визнання: Двічі обирався футболістом року в Чехії (2021, 2022).