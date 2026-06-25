Грав з Марадоною та забивав Україні: найстарший футболіст світу підписався на 42-й сезон у кар'єрі

Деталі контракту

Колектив із третього дивізіону японської першості продовжив угоду з ветераном ще на один рік. Хоча права на футболіста належать "Йокогамі", Міура продовжить виступати за "Фукусіму" в оренді. Кольори саме цього колективу він захищав протягом першої половини 2026 року.

Кар'єра Міури – це справжня епоха в історії світового футболу. Він розпочинав свій шлях у середині 80-х, коли на полях світу виблискував Дієго Марадона, чий тріумф на чемпіонаті світу 1986 року став символом тієї ери.

Японець залишається єдиним професіоналом, який грав у п'яти десятиліттях: від 1980-х до 2020-х. У лютому 2027 року нападник відсвяткує 60-річчя, і він має намір зустріти цей ювілей безпосередньо на футбольному полі.

Хто такий Кадзуйоші Міура

Японський нападник, відомий під прізвиськом "Король Кадзу". Народився 26 лютого 1967 року.

Ключові факти кар'єри:

Бразильський старт: У 15 років покинув школу на батьківщині та самостійно переїхав до Бразилії для навчання футболу. Там підписав свій перший професійний контракт із "Сантосом". Пізніше у Бразилії також грав за "Палмейрас" і "Корітібу".

Першопроходець: У 1992 році став першим японцем, якого визнали найкращим футболістом року в Азії. У 1994-му став першим японським легіонером в італійській Серії А (клуб "Дженоа").

Збірна: Провів 89 матчів за "Синіх самураїв", забивши 55 голів. Був ключовим гравцем переможного Кубка Азії 1992 року.

Зв'язок з Україною: Також грав за збірну Японії з футзалу на чемпіонаті світу 2012 року. В одному з матчів за футзальну команду відзначився забитим м'ячем у ворота збірної України.

Спортивне довголіття: Власник низки рекордів як найстарший гравець та бомбардир в історії професійного футболу. Його виступи продовжують розсувати межі можливого у світі спорту.