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Играл с Марадоной и забивал Украине: старейший футболист мира подписался на 42-й сезон в карьере

20:47 25.06.2026 Чт
2 мин
Японский суперветеран Кадзуйоши Миура планирует выступать как минимум до 60-летия
aimg Андрей Костенко
Играл с Марадоной и забивал Украине: старейший футболист мира подписался на 42-й сезон в карьере Кадзуйоши Миура (фото: instagram.com/kingkazumiura)
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Легендарный японский футболист Кадзуйоши Миура не намерен завершать профессиональную карьеру. 59-летний форвард готовится начать свой 42-й сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х японского клуба "Фукусима Юнайтед" .

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Детали контракта

Коллектив третьего дивизиона японского первенства продлил соглашение с ветераном еще на один год. Хотя права на футболиста принадлежат "Йокогами", Миура продолжит выступать за "Фукусиму" в аренде. Цвета именно этого коллектива он защищал в течение первой половины 2026 года.

Карьера Миуры – настоящая эпоха в истории мирового футбола. Он начинал свой путь в середине 80-х, когда на полях мира сверкал Диего Марадона, чей триумф на чемпионате мира 1986 стал символом той эры.

Японец остается единственным профессионалом, игравшим в пяти десятилетиях: от 1980-х до 2020-х. В феврале 2027 года нападающий отпразднует 60-летие, и он намерен встретить этот юбилей прямо на футбольном поле.

Кто такой Кадзуйоши Миура

Японский нападающий, известный под прозвищем "Король Кадзу". Родился 26 февраля 1967 года.

Ключевые факты карьеры:

Бразильский старт: В 15 лет покинул школу на родине и самостоятельно переехал в Бразилию для обучения футболу. Там подписал свой первый профессиональный контракт с "Сантосом". Позже в Бразилии также играл за "Палмейрас" и "Коритибу".

Первопроходец: В 1992 году стал первым японцем, признанным лучшим футболистом года в Азии. В 1994 году стал первым японским легионером в итальянской Серии А (клуб "Дженоа").

Сборная: Провел 89 матчей за "Синих самураев", забив 55 голов. Являлся ключевым игроком победного Кубка Азии 1992 года.

Связь с Украиной: Также играл за сборную Японии по футзалу на чемпионате мира 2012 года. В одном из матчей за футзальную команду отличился забитым мячом в ворота сборной Украины.

Спортивное долголетие: Владелец ряда рекордов, как старейший игрок и бомбардир в истории профессионального футбола. Его выступления продолжают раздвигать границы возможного в мире спорта.

Ранее киевское "Динамо" объявило о подписании игрока ПСЖ.

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