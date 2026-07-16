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Никаких гарантий: звезда "Динамо" удивил заявлением перед матчем с румынами в Лиге Европы

15:29 16.07.2026 Чт
2 мин
Владимир Бражко предпочел обойтись без громких обещаний до выхода на поле
aimg Андрей Костенко
Никаких гарантий: звезда "Динамо" удивил заявлением перед матчем с румынами в Лиге Европы Владимир Бражко (фото: ФК "Динамо")
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Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати" (Клуж). После домашней ничьей судьба путевки в следующий раунд решится 16 июля в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию футболиста.

Что изменилось через неделю

Журналисты поинтересовались, пошел ли киевлянам в пользу недельный перерыв, ведь "Университатя" за это время успела сыграть в Суперкубке Румынии (где тренерский штаб соперника прибег к ротации).

"Сейчас все команды готовы играть через три дня, к тому же сезон только начался. Возможно, пауза нам на руку, а, возможно, наоборот, у соперников лучший тонус. "Университатя" в суперкубковой игре несколько изменила состав по сравнению с нашим матчем", - отметил Бражко.

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Хавбек решил воздержаться от преждевременных обещаний.

"Не хочется делать громких заявлений перед игрой. Все решится на футбольном поле. Посмотрим, кто будет лучше – надеюсь, что наша команда", - заявил украинский футболист.

Выдержат ли киевляне давление

По предварительным данным, на "Клуж Арене" ожидается аншлаг - игру планируют посетить около 20 тысяч болельщиков. Однако лидер полузащиты "бело-синих" уверяет, что команду этим не испугать.

"Мы не впервые играем при заполненных трибунах, это не новость. Ожидаем хорошую атмосферу и надеемся победить", - сказал игрок "Динамо".

Работа над ошибками и сила "Университати"

Бражко отказался выделять кого-то персонально в составе румынского коллектива, отметил командную дисциплину соперника, которая помешала киевлянам победить в первой встрече.

"Не хотелось бы выделять кого-то отдельно. "Университатя" как команда в целом провела очень неплохой матч: не позволила нам забить, оборонялась в течение 90 минут и создавала моменты. Мы допустили такой результат в первом поединке из-за собственных ошибок, поэтому хотим начать эту игру голом и завершить победой", - резюмировал.

Главные детали матча

Поединок "Университатя" – "Динамо" начнется 16 июля в 20:30 по киевскому времени.

Матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока на стадионе "Клуж Арена", который вмещает 30 200 зрителей.

Главным арбитром встречи назначен 38-летний рефери по Уэльсу Иван Гриффит.

Первый матч соперников, который прошел в польском Люблине и был номинально домашним для "Динамо", принес ничью - 0:0.

Прямую трансляцию проведет телеканал "2+2". Матч также будет доступен для просмотра на онлайн-платформах медиасервисов Киевстар ТВ и MEGOGO.

Ранее легенда "Динамо" выделил ключевые аспекты ответного матча с румынской "Университатей" в Лиге Европы.

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