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Жодних гарантій: зірка "Динамо" здивував заявою перед матчем з румунами у Лізі Європи

15:29 16.07.2026 Чт
2 хв
Володимир Бражко вважав за краще обійтися без гучних обіцянок до виходу на поле
aimg Андрій Костенко
Жодних гарантій: зірка "Динамо" здивував заявою перед матчем з румунами у Лізі Європи Володимир Бражко (фото: ФК "Динамо")
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Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж). Після домашньої нічиєї, доля путівки до наступного раунду вирішиться 16 липня у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на передматчеву прес-конференцію футболіста.

Що змінилося за тиждень

Журналісти поцікавилися, чи пішла киянам на користь тижнева перерва, адже "Університатя" за цей час встигла зіграти в Суперкубку Румунії (де тренерський штаб суперника вдався до ротації).

"Зараз усі команди готові грати що три дні, до того ж сезон лише розпочався. Можливо, пауза нам на руку, а, можливо, навпаки, в суперників кращий тонус. "Університатя" в суперкубковій грі дещо змінила склад порівняно з нашим матчем", - зазначив Бражко.

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Хавбек вирішив утриматися від передчасних обіцянок.

"Не хочеться робити гучних заяв перед грою. Все вирішиться на футбольному полі. Подивимося, хто буде кращим – сподіваюся, що наша команда", - заявив український футболіст.

Чи витримають кияни тиск

За попередніми даними, на "Клуж Арені" очікується аншлаг – гру планують відвідати близько 20 тисяч уболівальників. Проте лідер півзахисту "біло-синіх" запевняє, що команду цим не злякати.

"Ми не вперше граємо при заповнених трибунах, це не новина. Очікуємо на гарну атмосферу та сподіваємося перемогти", - сказав гравець "Динамо".

Робота над помилками та сила "Університаті"

Бражко відмовився виділяти когось персонально у складі румунського колективу, натомість відзначив командну дисципліну суперника, яка завадила киянам перемогти у першій зустрічі.

"Не хотілося б виділяти когось окремо. "Університатя" як команда загалом провела дуже непоганий матч: не дозволила нам забити, оборонялася впродовж 90 хвилин і створювала моменти. Ми допустили такий результат у першому поєдинку через власні помилки, тому хочемо розпочати цю гру голом і завершити перемогою", - резюмував півзахисник.

Головні деталі матчу

Поєдинок "Університатя" – "Динамо" розпочнеться 16 липня о 20:30 за київським часом.

Матч пройде у румунському місті Клуж-Напока на стадіоні "Клуж Арена", який вміщує 30 200 глядачів.

Головним арбітром зустрічі призначений 38-річний рефері з Уельсу Іван Гріффіт.

Перший матч суперників, що пройшов у польському Любліні та був номінально домашнім для "Динамо", приніс нічию – 0:0.

Пряму трансляцію проведе телеканал "2+2". Матч також буде доступний для перегляду на онлайн-платформах медіасервісів Київстар ТБ та MEGOGO.

Раніше легенда "Динамо" виділив ключові аспекти матчу-відповіді з румунською "Університатею" у Лізі Європи.

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