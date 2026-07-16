Без права на ошибку: что ждет "Динамо" в случае поражения от "Университати"

Нулевая ничья киевского "Динамо" в стартовом поединке квалификации Лиги Европы против румынской "Университати" (Клуж) отложила решение вопроса о победителе противостояния на ответный матч. Теперь результат в Румынии напрямую определит дальнейшие турнирные перспективы клуба на международной арене.

Если "Динамо" проиграет

Главное пока – окончательного вылета из еврокубков не произойдет. Но репутационный удар будет очень значительным.

Если киевляне уступят румынскому вице-чемпиону, они "понизятся в классе" – перебазируются во второй квалификационный раунд Лиги конференций (третий по рангу турнир Европы).

Там "бело-синих" уже ждет норвежский "Бранн". Игры пройдут 23 и 30 июля. Поражение от норвежцев окончательно вычеркнет киевлян из списка участников континентальных турниров. Такой же приговор ждет подопечных Игоря Костюка и в случае неудачи в одном из следующих раундов отбора. Чтобы попасть в основной турнир ЛК – нужно будет пройти трех соперников.

Если "Динамо" выиграет

В случае победы в Румынии (с любым счетом в основное время, экстрамаймах или по пенальти) киевляне продолжают борьбу в ЛЕ.

Они выйдут во второй отборочный раунд турнира, где встретятся с греческим ПАОКом (матчи также 23 и 30 июля). Это гораздо более серьезный оппонент, но и статус турнира остается выше.

Чтобы попасть в основной раунд ЛЕ, нужно будет также пройти еще трех соперников. Правда, здесь будет существовать право второго шанса – в случае поражения на любом уровне квалификации, киевляне не вылетят из евротурниров окончательно, а опустятся в ЛК.

Исторический антирекорд

Нынешний сезон уже вошел в историю киевского клуба со знаком минус. Матч 9 июля стал самым ранним официальным стартом "Динамо" в европейских кубках.

Ранее в середине июля киевляне обычно проводили только товарищеские матчи на сборах. Теперь же приходится играть официальные игры на вылет и пробивать путь к основным турнирам с самых низов квалификации.

Отметим, что вина в этом не только "Динамо", но и все представители УПЛ в Европе в последние сезоны. Неудачные выступления привели к низкой позиции Украины в Таблице коэффициентов УЕФА.

Худшие сезоны киевлян в еврокубках

Если "Динамо" умудрится проиграть "Университате", текущий сезон рискует войти в топ-3 самых неудачных выступлений клуба в Европе.

Вспоминая результаты "бело-синих" в XXI веке, худшим можно считать сезон-2005/06. Тогда "Динамо" под руководством Леонида Буряка прекратило выступления после первого же соперника - вылетело во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от полупрофессионального швейцарского "Туна" (2:2, 0:1).

Также вспоминается кампания-2023/24, когда киевляне под руководством Мирчи Луческу умудрились не выйти в групповой этап ни одного из турниров. В плей-офф квалификации Лиги конференций они проиграли турецкому "Бешикташу" (2:3, 0:1) и впервые за 18 лет остался без еврокубковой осени.