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Сборную Мексики возглавит легенда "Барселоны"

11:17 09.07.2026 Чт
2 мин
Знаменитый защитник каталонцев подписал контракт сразу на четыре года
Малюгин Никита
Рафа Маркес – новый главный тренер сборной Мексики (фото: Getty Images)

Бывшую звезду каталонской "Барселоны" Рафаэля Маркеса официально утверждили на должности главного тренера национальной сборной Мексики. На этом посту 47-летний специалист заменит ушедшего в отставку Хавьера Агирре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Федерации футбола Мексики (FMF).

Предыдущий наставник Хавьер Агирре покинул команду после вылета сборной с чемпионата мира. Федерация приняла решение доверить команду его ассистенту, последние два года работавшему в штабе сборной.

Маркес получил долгосрочный контракт и будет готовить мексиканцев к следующему большому футбольному циклу.

Путь легендарного защитника

Рафаэль Маркес является настоящим идолом для местных болельщиков. Его карьера впечатляет - на клубном уровне с "Барселоной" он выиграл 4 титула Ла Лиги и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Мексики он провел 147 матчей и был капитаном и лидером на поле.

До возвращения на родину Маркес также успешно работал с дублем каталонского клуба – "Барселоной Атлетик".

Главная задача для "Эль Кайзера"

На следующей неделе новый главный тренер проведет пресс-конференцию, где объявит обновленный состав своего тренерского штаба.

Перед легендой поставили четкую цель – выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ и провести глобальное изменение поколений в команде, вылетевшей из домашнего мундиаля.

Напомним, что до стадии четвертьфиналов на чемпионате мира-2026 добралась только одна страна из обеих Америк – Аргентина в напряженном матче выбила Египет. Сборная Бразилии, вылетевшая на той же стадии, что и Мексика, решила будущее Карло Анчелотти во главе сборной.

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