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Аргентина устроила безумный камбек против Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

21:09 07.07.2026 Вт
2 мин
Действующие чемпионы мира проявили железный характер, вырвав путевку в следующий раунд
aimg Андрей Костенко
Аргентина устроила безумный камбек против Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 Лионель Месси (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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Национальная сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2026, одержав волевую победу над командой Египта. Действующие чемпионы мира продемонстрировали настоящий менталитет победителей и на последних минутах склонили чаши весов на свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Фернандес, 90+4 – Ибрагим, 15, Зико, 67

Незабитый пенальти: Месси (Аргентина), 21 (вратарь)

Провал, едва не ставший роковым

Матч начался для фаворитов по самому худшему сценарию. Уже на 15-й минуте Ибрагим вывел "фараонов" вперед.

Через пять минут Аргентина получила идеальный шанс отыграться, но Лионель Месси не смог реализовать пенальти – ставший настоящим героем первого тайма египетский голкипер Мустафа Шобейр парировал удар.

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Ситуация стала критической на 67-й минуте, когда Зико удвоил преимущество африканской сборной, завершив образцовое контрнаступление своей команды – 0:2.

Спасительный штурм и бенефис Месси

Оказавшись в шаге от катастрофы, тренерский штаб "альбиселесте" пошел на ва-банк, бросив все силы в атаку. Надежда вернулась на 79-й минуте: после фирменной подачи Месси защитник Кристиан Ромеро с помощью рикошета от стойки и рук вратаря отквитал один мяч.

Давление аргентинцев стало тотальным, и уже на 84-й минуте капитан сравнял счет. Месси подхватил мяч после возни в штрафной и своим коронным ударом попал в дальний угол – 2:2.

Решающий удар чемпионов

Поймав кураж, аргентинская сборная устроила финальный штурм ворот обессиленного соперника.

Финальная точка в этом футбольном триллере была поставлена после еще одной образцовой атаки "альбиселесте": Лаутаро Мартинес выполнил выверенную подачу, а Энцо Фернандес ударом головой в противоход Шобейру забил победный мяч – 3:2.

Благодаря этому невероятному камбэку Аргентина продолжает свой путь к защите титула, а сборная Египта покидает Мундиаль с высоко поднятой головой, подарив болельщикам один из самых драматичных матчей турнира.

Ранее мы рассказали, как Иран язвительно высмеял фиаско США на ЧМ-2026.

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